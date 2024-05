L 'azienda leader nella produzione di piume e piumini compie 60 anni: ecco la storia della loro passione per la piuma e del loro impegno sociale, tecnologico ed etico

Se è di buona qualità, dura tutta la vita: non parliamo di diamanti, ma di un altro materiale, la piuma. Durevole, preziosa e in grado di portare notevoli benefici se scelta bene, mentre in caso opposto può rivelarsi deleteria per il sonno e per il benessere.

Una garanzia di qualità sul materiale è offerta da Cinelli Piume e Piumini, una realtà italiana rinomata nel mondo per la lavorazione della piuma e del piumino, che proprio quest’anno festeggia il 60 anni di attività.

La storia di Cinelli: la piuma leggera, ma determinante

Quella di Cinelli è una storia iniziata nel 1964 dalla grande passione del fondatore Silvano Cinelli per la piuma d’oca, espressione di equilibrio, leggerezza e comfort. È proprio grazie a questa passione che l’azienda è da sempre volta verso l’innovazione e la sperimentazione. Questo li ha portati nel 1976 ad essere scelti per realizzare i capi tecnici in piumino per la prima spedizione italiana in Antartide.

Al centro di tutto, oggi come ieri, c’è la cura e il rispetto per la piuma: una materia nobile e viva, lavorata e valorizzata con sapienza e dedizione seguendo procedure che vanno da un’accurata selezione alla fase di bonifica/lavaggio fino alla sua sanificazione. Un’attenzione rigorosa e certificata che ha portato l’azienda a conquistarsi la leadership nella trasformazione della materia da grezza a pregiata imbottitura.

Ancora oggi, sotto la guida della seconda generazione, l’azienda continua a innovarsi presentando collezioni sempre nuove e ricercate, contraddistinte da un design elegante, realizzate con materiali di altissima qualità.

La storia di Cinelli, 60 are the new 30

Una foto di Cinelli, durante il processo di selezione della piuma

A sentire Francesca Cinelli, AD dell’azienda, sembra i questi sessant’anni di ricerca e innovazione siano volati. «Sembra ieri quando da bambina con mio fratello giocavo in fabbrica tra i sacchi di piuma», ha dichiarato. «Sono cresciuta in questo mondo e conosco la piuma da sempre. Celebrare i 60 anni di attività è un bel traguardo raggiunto con coraggio, serietà, onestà, curiosità e grazie al contributo prezioso di tutto lo staff che ringrazio con rispetto e affetto».

È stato un percorso lungo, ma la famiglia Cinelli non è mai stata sola: accanto a loro – non mancano di ricordare – Gianni Vannacci (CEO, socio e collaboratore speciale), i responsabili commerciali, i collaboratori tutti, interni ed esterni. E soprattutto gli affezionati clienti che apprezzano i prodotti e si fidano della loro expertise.

L’attenzione all’ambiente

«La piuma è un materiale per leggerezza e comfort termico, in molti non sanno che è un prodotto sostenibile con caratteristiche uniche e ancora inimitabili», spiega sempre Francesca Cinelli. Tutti i prodotti di dell’azienda infatti sono tracciati, naturali, certificati e sostenibili secondo processi di produzione eco-friendly che ne riducono l’impatto ambientale in un’ottica green che caratterizza la filosofia aziendale.

I fattori che rendono oggi l’azienda un punto di riferimento nella lavorazione della piuma e del piumino sono infatti la verticalità della produzione 100% made in Italy, la sensibilità verso l’ambiente e le certificazioni dei prodotti che ne attestano la qualità.

Piuma a km0: eccellenze italiane

Le materie prime vengono trattate secondo rigidi parametri di controllo all’interno dello stabilimento di Buggiano, immerso nella verde Valdinievole (Pistoia). Sin dall’inizio, infatti, Cinelli produce tutto internamente nella propria sede, dove la piuma viene selezionata e lavorata con maestria e rispetto, ricavandone il massimo in fatto di qualità e performance per poi realizzare le varie linee di prodotto.

Cinelli come garanzia di qualità e sostenibilità

Inoltre, l’azienda da molti anni ha avviato un percorso di impegno concreto a tutela dell’ambiente investendo a livello strutturale, adottando tecnologie innovative e l’utilizzo di energie alternative nel rispetto della natura, del territorio e delle persone.

La trasparenza della produzione dell’azienda è certificata da DOWNPASS, che garantisce e promuove la corretta tutela degli animali e l’approvvigionamento responsabile di piume e piumini, e RDS (Responsible Down Standard) che certifica la provenienza della materia prima per quanto concerne rispetto e tutela degli animali, allevati in salute nel loro ambiente naturale.

Cinelli Piume e Piumini inoltre è associata a EDFA (European Down and Feather Association) che raggruppa i principali produttori di articoli in piuma europei e recentemente è entrata a far parte di IDFB (International Down and Feather Bureau) che rappresenta i più importanti produttori mondiali di piuma. Cinelli Piume e Piumini ha inoltre la label NOMITE® su tutti i prodotti in piuma, certificandoli idonei anche per chi soffre di allergie alle polveri domestiche.

I prodotti Cinelli

Linea Letto: per casa e hotel

Nel settore della biancheria per la casa e per l’hotel Cinelli Piume e Piumini è leader di mercato. Per il mondo interior, l’azienda propone trapunte, piumini, guanciali, cuscini decorativi e plaid; mentre per il settore contract il catalogo si compone di piumini, guanciali e topper realizzati anche su misura per importanti strutture ricettive a livello internazionale, dai singoli hotel alle grandi catene.

Linea Arredamento

Cinelli Piume e Piumini realizza soluzioni di imbottitura per divani e cuscini di alta qualità. Piuma selezionata insieme ad altri materiali, dalla fibra al memory foam, per il massimo risultato in termini di morbidezza, isolamento, comfort e durata nel tempo. Il tessuto esterno in puro cotone garantisce un’ottima traspirabilità. La lavorazione a trama fitta impedisce la fuoriuscita di piuma e piumino. L’azienda fornisce soluzioni altamente personalizzate per consentire la realizzazione di modelli unici, dai prototipi fino alla produzione in serie.

Linea abbigliamento

Cinelli Piume e Piumini collabora con brand di moda italiani di alto livello attraverso la fornitura di pregiate imbottiture in piumino per le loro collezioni. Una lavorazione artigianale che consente di offrire innumerevoli tipologie di piumini per soddisfare specifiche esigenze di comfort e stile.

L’azienda vanta anche una produzione di capi finiti di altissimo pregio. La lunga esperienza in questo settore e un controllo rigoroso dei processi di lavorazione consente all’azienda di fornire la massima garanzia in fatto di qualità e stile.