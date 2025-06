Per molti, il lavoro agile è ormai una realtà e quindi c’è la necessità di avere in casa un ambiente funzionale dove poter lavorare. Se non sai come arredare il tuo studio, ecco una serie di consigli che possono esserti utili.

Come arredare il tuo studio

Lavorare da casa è diventata una pratica sempre più diffusa, soprattutto in seguito alla pandemia del 2020, che ha reso lo smart working necessario. Per questo motivo, moltissime persone hanno avuto bisogno di creare in casa uno spazio tutto da dedicare al lavoro, che favorisse la concentrazione e allo stesso tempo risultasse comodo e piacevole da vivere.

Oggi, molte persone sentono l’esigenza di avere uno studio in casa e inoltre sono sempre di più le professioni che si possono esercitare in smart working, ecco perché capire come arredare uno studio in casa è di fondamentale importanza per creare lo spazio perfetto per il proprio lavoro o per lo studio dei propri figli. Lo studio casalingo è uno spazio tutto per te, quindi per arredarlo dedica molta attenzione alla ricerca dei mobili: scrivania, sedia, scaffale o armadio per conservare i documenti, sono gli elementi indispensabili in uno studio. Puoi cercare su internet l’ispirazione giusta per trovare i mobili, magari da posizionare in un ambiente dai colori chiari.

Come arredare il tuo studio: scegli la stanza giusta

Prima di entrare nel vivo dei consigli di arredamento, dobbiamo decidere quale sia la stanza della casa più adatta alle nostre esigenze.

A seconda della funzione cui viene adibita, ogni stanza di casa deve avere un’adeguata quantità di spazio disponibile. Ad esempio non puoi adibire una stanza minuscola a camera da letto, in quanto finiresti per renderla invivibile. Pertanto la prima cosa che devi fare per creare un angolo studio efficiente è valutare obiettivamente le dimensioni delle stanze a tua disposizione (camera da letto, cucina, sala da pranzo o salotto). Se sei così fortunata da avere a disposizione più stanze fra cui scegliere, allora opta di preferenza per quella che riceve una maggiore quantità di luce naturale. Inoltre quella che possa garantirti, in termini di spazio, una maggior privacy. Un suggerimento d’arredo per avere privacy in una stanza: comprare un paravento o una parete mobile a pannello.

Come arredare il tuo studio: stile minimal

Dopo aver scelto la stanza, passiamo all’arredamento. L’obiettivo è quello di non riempire troppo il tuo angolo studio. Limitati ad introdurre quanto serve e non oltre. Avrai tempo di aggiungere in seguito, qualora mancasse qualcosa. L’importante è avere a disposizione un minimo di spazio vitale per muoversi comodamente.

Riempire lo studio di mobilia e suppellettili non strettamente necessari aumenterebbe il carico di lavoro in termini di pulizie quotidiane ed inoltre ti farebbe sentire incasinata, disorganizzata. Un angolo studio minimal ti consente di ridurre il rischio di urtare con altri elementi d’arredo presenti nella stanza e ti facilita il compito di rimanere concentrati.

Uno spazio ed una disposizione degli arredi efficienti consentono di adempiere ai propri compiti in maniera agile e rapida.

Come arredare il tuo studio: spazio al confort

D’istinto saresti propensa ad acquistare una scrivania bella, abbinata con una sedia di design che fa tanto arredo. Probabilmente anche sovradimensionata rispetto agli spazi di lavoro di cui hai bisogno.

Errore: il fattore estetico deve essere secondario nelle scelte d’arredo per un angolo studio. Ecco perché devi fare una ricerca approfondita prima di procedere con l’acquisto.

In commercio troverai svariati modelli di postazione di lavoro, che ti garantiscono nel contempo comodità, ampio spazio di lavoro e un tocco fashion. Il consiglio è quello piuttosto di prestare attenzione allo spazio sia superiore che inferiore della scrivania: devi poter allungare comodamente le gambe ed eventualmente inserire uno sgabellino poggiapiedi.

Insieme alla scrivania scegli con molta cura anche la sedia. Oltre ad essere coordinata a livello di finiture, colori e stile, deve innanzitutto essere comoda ed ergonomica.

Come arredare il tuo studio: occorrente

Per arredare uno studio, è essenziale dotarsi di alcuni mobili. Innanzitutto, serve un piano di lavoro, profondo almeno 60 centimetri e largo 100 su cui poter lavorare, possibilmente con cassettoni contenitivi. È necessaria anche una sedia comoda su cui sedersi (considerando che spesso si trascorrono seduti parecchie ore), meglio ancora se da ufficio e con le ruote. Servono anche delle prese elettriche vicine al tavolo, dove poter collegare la presa della lampada (per lavorare nelle ore serali o nelle giornate buie) o del pc. È fondamentale anche che nello studio ci sia una buona illuminazione naturale e che la scrivania sia posizionata vicino a una finestra.

Come arredare il tuo studio: gli accessori

Pittura le pareti con tonalità neutre e chiare che possano riflettere più luce possibile. Oltre a scrivania e sedia, installa una libreria (o, in alternativa, delle mensole), dove poter riporre libri e oggetti utili allo svolgimento del lavoro.

Se hai spazio a sufficienza, inserisci anche una poltrona o un divano così da poter cambiare seduta ogni tanto e fare una piccola pausa relax. Il divano letto può essere una bella idea anche per ospitare qualcuno in emergenza, se non hai la possibilità di destinare una stanza per gli ospiti. Per rendere più confortevole il tempo che trascorri a lavoro, puoi scegliere anche quadri o tappeti che rispecchino il tuo stile preferito. Se ami il verde, nello studio puoi posizionare anche le tue piante preferite, che ti aiuteranno a rilassarti.

Come arredare il tuo studio: pannelli e mensole

Piuttosto che acquistare librerie, cassettiere, armadi ed armadietti, che occupano parecchio spazio e sono più costosi, opta per una struttura modulare. Sfruttando il muro divisorio o le pareti ad angolo della stanza, realizza una parete provvista di ripiani per folder, mensole per libri, spazio dove riporre stampante/scanner, un pannello tipo pegboard per utensili che funga anche da lavagna o in sughero per i post it.

Punta ad ottenere una combinazione eterogenea e variegata dove riporre in maniera organizzata ed efficiente tutto quanto necessario allo svolgimento funzionale del vostro lavoro.

Come arredare il tuo studio: l’illuminazione

Scegli lo spazio da adibire ad angolo studio valutandone soprattutto l’illuminazione naturale. La luce del sole che filtra attraverso le tendine di una finestra ti consente di risparmiare sulla bolletta elettrica. Non solo: la luce naturale fornisce ottimismo e positività. Puoi facilmente massimizzare la luce naturale piazzando in punti strategici degli specchi e dipingendo le pareti in colori chiari. Non dimenticare comunque di prevedere un’illuminazione adeguata per le lunghe giornate di lavoro invernali, magari anche serali e notturne, procurandoti una calda luce da tavolo o uno spot da parete a luce fredda, preferibilmente orientabili e con regolatore d’intensità.

Come arredare il tuo studio con stile

Se ami lo stile classico, puoi optare per mobili in legno scuro, sedie e poltrone con rivestimenti in tessuto pregiato, lampade retrò o pezzi vintage, rendendo tutto più confortevole con tappeti dai colori scuri e stampe di quadri classici alle pareti; se invece il tuo stile è moderno, puoi puntare su scrivanie leggere con colori chiari, sedie in plastica e colori chiari anche nei tendaggi e per i tappeti; le lampade dal design industrial saranno perfette, mentre alle pareti potresti appendere stampe astratte.

Come creare un angolo studio

Se non hai a disposizione un’intera stanza da trasformare in studio, niente paura: grazie a un’illuminazione ad hoc e aiutandoti con mobili e tappeti, riuscirai a creare in soggiorno un angolo studio perfetto per le tue esigenze.

Scegli con cura le luci che andranno a illuminare la scrivania, in modo da evidenziare nella stanza l’area da dedicare allo studio; se utilizzerai un tappeto per delimitare la zona-lavoro oppure chiuderai gli spazi con mobili bassi o librerie aperte, riuscirai a inventare uno spazio tutto tuo, meglio se lontano dalla tv.

Come creare un angolo studio nel seminterrato

Per chi ha bisogno di un posto tranquillo per lavorare o studiare, convertire il seminterrato in uno spazio di lavoro pratico è una soluzione molto soddisfacente e funzionale. Inizia allestendo una scrivania robusta e una sedia ergonomica per garantire comfort durante le lunghe ore di lavoro. Utilizza scaffali e armadi per conservare in modo ordinato documenti, libri e materiali vari. Una buona illuminazione è essenziale, quindi investi in una lampada da scrivania di qualità e considera l’aggiunta di illuminazione a soffitto. Per rendere lo spazio più colorato, accogliente e personale, posiziona piante e appendi opere d’arte o foto di famiglia. Se hai bisogno di una pausa ogni tanto, includi una piccola area salotto con una poltrona comoda e un tavolino. Non dimenticare un frigo per rifocillarti con snack e bevande. Questo allestimento ti aiuterà a rimanere produttivo e concentrato in un ambiente di lavoro dedicato.

