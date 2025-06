Ariete

Sarà facile nutrire entusiasmi e ottimismi veloci ma intensi, credendo nella fortuna delle cose, concedendovi di fare cose per cui serve coraggio e qualche aiuto celeste.

Toro

Luna e Venere si uniscono nel vostro segno, portando al massimo la bellezza, la capacità di dare forma al benessere attuale. Qualcosa che vi aiuterà a capire meglio ogni cosa.

Gemelli

Alla bruciante passione che qualcuno dimostrerà di nutrire, voi risponderete con tanta dolcezza, con un po’ di sogno e di immancabile romanticismo.

Cancro

La Luna è forte e vicina alla bellezza, ad un modo di fare e di sognare che davvero vi piace. Per questo riuscirete a fare solo buoni pensieri, dando spazio alle giuste intenzioni.

Leone

Sole e Saturno si scontrano, complicando un po’ la qualità delle vostre relazioni, del vostro stare insieme agli altri. Dunque metteteci prudenza e buona volontà per non sbagliare.

Vergine

Le stelle non smettono di volervi bene, concedendovi tutto quello che vi serve per tenete alta la qualità dei pensieri, delle speranze. Respirate un logico ottimismo.

Bilancia

Di fronte a persone che riescono a credere anche all’impossibile, voi deciderete di sostenere le loro idee, facendo di tutto perché il destino sia gentile, speciale.

Scorpione

Sarete mossi dalle migliori intenzioni, passionali e motivati con tutti, sempre capaci di dimostrare il meglio a chi amate. Davvero un momento fatto per stare bene.

Sagittario

Marte vi garantisce coraggio e voglia di andare lontano, ma anche la giusta energia per non sbagliare con nessuno. Regalatevi la possibilità di fare sempre a modo vostro.

Capricorno

Non esagerate con gli sforzi o gli entusiasmi, non fatelo per non rimanere a corto di energia. Usate bene la forza del momento, senza sprecarla con cose che non servono.

Acquario

Momento delicato per gli amori e per le relazioni in genere. Succede perché il Sole litigherà con Saturno, complicando le intese, ostacolando ogni connessione del cuore.

Pesci

Momento ideale sia per le azioni pratiche che per le idee, per quei pensieri che restituiscono la giusta importanza alle cose, alle proposte del presente. Fidatevi di voi stessi.