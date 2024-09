Leggi anche Come arredare la casa al mare

Consigli utili

Prima di iniziare, pensa al tipo di ospiti che vuoi attirare. Famiglie, coppie, viaggiatori d’affari? Questo ti aiuterà a decidere lo stile e la funzionalità dei mobili. In qualsiasi caso, questi ultimi devono essere resistenti all’usura poiché saranno utilizzati da molte persone e in modo da durare nel tempo. Opta per materiali facili da pulire e mantenere, come il legno il metallo.

Sempre più ospiti apprezzano le pratiche sostenibili. Considera, dunque, di includere mobili e accessori ecologici, nonché opzioni di riciclaggio e risparmio energetico.

Utilizza colori neutri e stili che possano piacere a una vasta gamma di ospiti. Aggiungi cuscini, quadri e piante per dare un tocco accogliente e personale. Questi elementi possono essere facilmente cambiati per aggiornare la decorazione senza spendere grosse cifre.

Assicurati che ogni area della casa abbia una funzione chiara. Ad esempio, un angolo lettura con una poltrona comoda e una lampada da terra, o una zona di lavoro con una scrivania e una buona illuminazione.

Massimizza lo spazio, optando per arredi con grande spazio di archiviazione. Qualche esempio? Letti contenitori, armadi chiusi e scaffalature.

Provvedi a fornire la casa del necessario per un soggiorno senza problemi. Non dimenticare quindi utensili da cucina, prodotti per la pulizia, biancheria da letto e da bagno e quant’altro serva nella quotidianità.