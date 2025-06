Ariete

Attenzione a non parlare troppo o troppo velocemente, dando sfogo ad una fretta che non vi serve. Usate con calma le parole, pensate bene a ciò che direte.

Toro

Per un momento avrete voglia e bisogno di percepire il cambiamento, di fare cose nuove e diverse. Poi, però, questa sensazione si farà meno intensa, poco urgente.

Gemelli

La Luna vi insegnerà ad apprezzare una certa fantasia, quella calda libertà di pensiero che fa sicuramente bene al cuore e allo spirito. Sentitevi liberi di sognare un po’

Cancro

Giove, felicissimo nel vostro segno, percepisce nuova luce e un diverso calore. Per questo andrete orgogliosi di certe fortune, condividendo sogni e ambizioni.

Leone

Attenzione a Nettuno e alle sue calde illusioni. Non fidatevi insomma di quelle apparenze che sembrano amiche, ma che finirebbero solo per confondere le vostre idee, le buone intenzioni.

Vergine

Preoccuparvi per le cose del lavoro, e per certe situazioni che hanno bisogno di essere capite e gestite meglio, finirà per giocare a vostro favore. Non vi sbaglierete.

Bilancia

Per poter veramente vincere e funzionare, con il lavoro, dovrete proteggervi da chi crea solo caos e confusione nel vostro presente. Fate da soli, non ascoltate nessuno.

Scorpione

Non sempre gli altri saranno amici dei vostri sogni, delle cose che vorreste vivere o coltivare. Meglio insomma fare da soli, senza chiedere aiuti, senza aspettarvi consigli.

Sagittario

Questa Luna opposta vi sfida a fare e a vivere ogni cosa ma senza fretta, prendendovi i tempi giusti, le dovute cautele. Rinunciate alle passioni, alla premura del tutto.

Capricorno

Luna e Saturno si parlano e stringono un veloce patto. Per questo potrete contare sugli altri, su un’intesa non facile da ottenere. Momento ideale per collaborare.

Acquario

Qualcuno sembra essere confuso, un po’ perso tra idee e sensazioni che non raccontano niente di interessante, di preciso. Voi concentratevi sulle vostre idee, sulle impressioni.

Pesci

Attenzione a non dire qualcosa in modo troppo veloce e impulsivo, perché non sempre ciò che direte giocherà a vostro favore. Preferite, invece, parlare solo se ne siete sicuri.