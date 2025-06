Ariete

Momento ideale per fare il punto, per portare chiarezza tra le cose e le persone di casa, definendo meglio obiettivi, desideri e concrete possibilità. Fatelo ora.

Toro

Ci sono momenti in cui è giusto e importante raccontare le vostre speranze, forse per condividere quel desiderio di fortuna che Giove ora accende in voi.

Gemelli

Siate onesti e sinceri con qualcuno spiegando che cosa siete disposti a fare, quali sono i limiti o le condizioni del vostro fare, del vostro impegno. Così da non scontentare nessuno.

Cancro

Sole e Giove si danno appuntamento nel vostro segno, portando molto in alto la voglia di fare, di crescere, di agguantare piccole e grandi fortune in modo anche facile.

Leone

Lasciate che uno strano e misterioso ottimismo si impadronisca del vostro presente. Accettate i pensieri positivi anche quando non vi è troppo chiaro da dove vengano.

Vergine

Rompete la vostra tradizionale prudenza per dare retta a chi, invece, vive di sogni e di progetti, anche importanti. Ascoltate la luce delle stelle, che vi porterà fortuna.

Bilancia

Giove, dal punto più alto del vostro cielo, si carica della luce del Sole, illuminando il vostro presente, portando chiarezza e ottimismo ad ogni gesto, ad ogni istante.

Scorpione

Questo cielo vi piace e vi convince, perché per una volta parla molto chiaro. Dunque ascoltate proposte e occasioni, facendo vostro uno stile che sa credere al meglio.

Sagittario

Sentirete importante e prezioso ogni sforzo che vada incontro agli altri, ogni gesto che sappia aiutare qualcuno, facendovi sentire preziosi e generosi. Date il meglio.

Capricorno

Le stelle hanno fretta di convincervi a credere, a dare il massimo con qualcuno, anche se magari non ne siete così convinti. Il cielo vi chiede uno sforzo, un’eccezione.

Acquario

Ci sono persone che sembrano dare parecchia importanza a una questione che invece, per voi, non è così urgente. Provate però ad assecondarli per non rischiare nulla.

Pesci

Il vostro Giove, potente e amico, si carica della luce del Sole. Qualcosa che vi infonderà ottimismo, tanto calore e la voglia di fare cose nuove e speciali. Grandi emozioni in vista.