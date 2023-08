Cosa fare prima di arredare casa

D opo una lunga ricerca, avete finalmente trovato l'appartamento che fa per voi e non vedete l'ora di trasformarlo nel nido perfetto? Prima di arredare casa, ci sono alcune cose che dovete fare e che non potete rimandare. Ecco quali.

Stile, colore e disposizione

Prima di arredare casa è importante sapere a quale stile volete ispirarvi: classico o moderno? Una volta che avete deciso lo stile che fa al caso vostro, dovete stabilire anche quale colore dominerà i mobili. Tenete presente la tinta delle pareti e dei pavimenti per capire quali accostamenti cromatici vi conquistano. In generale, lo stile classico predilige tinte tenui e delicate, mentre un arredamento moderno permette di osare, scegliere colori più accesi e creare degli interessanti contrasti. Decisi i colori e acquistati i mobili che vi servono, manca un altro step, decidere la disposizione dei mobili. Si tratta di un passaggio fondamentale, quindi fate tutte le valutazioni del caso e non precipitate le cose. Studiate gli ambienti per occupare gli spazi al meglio. Stabilite tutte queste cose, è il momento di mettervi all’opera. Pronte a realizzare la casa dei vostri sogni?