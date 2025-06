Ariete

Ci sono momenti, come questo, in cui diventa facile dare una spiegazione a certe realtà, a certe regole o sensazioni. Mercurio spiega tante cose, vi rivela piccole verità.

Toro

Venere ha sete di originalità, di una bellezza che non si annoi, che trovi sempre uno spunto per divertirsi. Avete bisogno di immaginare cose diverse, di stare bene.

Gemelli

Curioso il vostro modo di dire e di comportarvi. Quello stile che saprà cioè fare ogni cosa in modo preciso e puntuale, ma senza rinunciare alla fantasia, all’improvvisazione.

Cancro

Agirete in modo logico e intelligente, rendendo felici gli altri, ma anche stupendo per come deciderete qualcosa all’ultimo momento. Sarete imprevedibili.

Leone

Grazie a Mercurio, potrete dialogare e intendervi molto bene con tutti, ma soprattutto con quelle persone che sono importanti, vicine. Saprete andare oltre distanze e incomprensioni.

Vergine

Per una volta, vi piacerà allargare i vostri orizzonti verso le cose meno chiare, verso quella fantasia che solitamente vi fa paura, quella di cui non vi fidate.

Bilancia

Ascoltate una persona amica che vi aiuterà a capire e ad accettare meglio certe realtà, alcuni divieti o imposizioni. Date retta a chi saprà spiegarvi una situazione.

Scorpione

Il vostro modo di prendervi a cuore una questione pratica o di lavoro avrà un senso, e non si tratterà solo di emozione. Provate a capire perché è utile metterci più impegno.

Sagittario

Interessante questo Mercurio che vi consente di condividere ogni cosa con chi amate. Interessante questo momento in cui sarà facile intendersi e capirsi veramente.

Capricorno

Finalmente qualcuno capirà il senso delle vostre regole, delle convinzioni che vi muovono. Lo comprenderà facendo, mettendosi alla prova, dimostrandolo con i fatti.

Acquario

Saprete parlare in modo libero ma convincente, dicendo sempre ciò che è vero, quello che pensate, in modo autentico, sincero. Una scelta che vi vedrà apprezzati.

Pesci

Non abbiate paura di definire meglio impegni e intenzioni, perché gli altri sapranno apprezzare e capire il vostro sforzo, le vostre decisioni. Contate pure sulle intese migliori.