Nata come tendenza sartoriale – maglioni a trecce, giacche cerate e accessori a forma di sardina – oggi l’estetica del pescatore si è diffusa nel mondo dell’arredamento. Questa estetica fonde il fascino marinaro rustico con texture accoglienti e vissute, creando ambienti nostalgici ma sorprendentemente moderni. I creator su TikTok la abbracciano con attrezzature da pesca vintage, motivi nautici e tesori scovati nei mercatini. Pinterest ne ha persino previsto l’ascesa nel 2025, definendola un’evoluzione “eccentrica e divertente” dello stile coastal grandmother. Lampadari con corde, tavolini con gambe a forma di remi: lo stile del pescatore puoi ricrearlo senza aver bisogno di essere al mare.

Estetica del pescatore: materiali e finiture

L’estetica del pescatore nell’arredamento si riconosce per i materiali tattili e le finiture vissute. Legno grezzo, metallo arrugginito e trame intrecciate richiamano gli strumenti e le superfici di un molo attivo. Questa tendenza preferisce oggetti vissuti e vintage rendendola perfetta per amanti del fai-da-te e dei mercatini. Cuscini ricamati con granchi, lampade con paralumi a conchiglia e tavolini con gambe a forma di remo: tutti oggetti pensati per evocare l’atmosfera rilassante della spiaggia. L’imperfezione è il cuore del look: vernice scrostata, corde sfilacciate, patina vissuta non sono difetti, ma dettagli che trasmettono calore e autenticità. Una sensazione che invita a rallentare e immaginare il ritmo delle maree appena fuori dalla finestra.

Narrazione

Oltre ai materiali, l’estetica si fonda sulla narrazione. Ogni mobile sembra avere una storia: magari salvato da una baita sul mare o tramandato da generazioni di pescatori. I creator su TikTok ne hanno fatto un’arte, usando reti da pesca come decorazioni da parete, trasformando vecchie cassette degli attrezzi in tavolini da caffè, arredando con lanterne marine e mappe nautiche. L’effetto è nostalgico, ma mai manierato. È ruvido, spontaneo. È una rivisitazione giocosa dell’estetica nautica tradizionale, più concreta e accessibile.

Equilibrio

Infine, questo stile si basa su un equilibrio: ruvido ma accogliente, funzionale ma spiritoso. Invita a mescolare alto e basso, vecchio e nuovo. Un divano moderno può convivere con una panca di legno spiaggiato o uno specchio avvolto nella corda. La chiave è stratificare texture e osare con accostamenti inaspettati. È uno stile senza pretese, ma curato, che riesce a portare un po’ di brezza marina anche in un appartamento di città.

