Come arredare la sala da pranzo in stile classico

A rredare la stanza da pranzo in stile classico significa dar vita a un ambiente dall'indubbia eleganza, con un tocco rétro. È importante stare attenti a non esagerare perché basta poco per passare dal buono al cattivo gusto. Ecco alcuni consigli utili per realizzare questo progetto.

Materali

In una sala da pranzo classica è il legno a dominare l’ambiente. Oltre all’indubbia bellezza estetica, si tratta di un materiale solido e resistente. Alternative valide sono il marmo e il cristallo. Il primo è perfetto per i pavimenti così come per il tavolo da pranzo. Il secondo per i lampadari e le cristallerie decorative.

Colori

Per smorzare i toni scuri del legno è consigliabile optare per tonalità neutre, come il beige e il tortora. Se volete osare, potete scegliere nuance accese come il bordeaux o il blu scuro, a condizione che le pareti siano dipinte di bianco.

Gli arredi

Il grande protagonista della sala da pranzo è senza dubbio il tavolo (solitamente in legno), rettangolare o rotondo. Optate per un modello riccamente decorato, con intagli e motivi floreali. Al tavolo abbinate delle sedie imbottite, in legno o in velluto. Alle spalle disponete una preziosa credenza in legno con ripiani in vetro dove mettere in mostra cristalli e argenteria e uno specchio interno per donare luce all’ambiente. Potete scegliere un modello basso e lungo o uno a tutta parete. L’importante è che sia abbinato al tavolo.

Come apparecchiare

Arredare una sala da pranzo in stile classico è superfluo se non la si sa apparecchiare in modo adeguato. Disponete dei piatti di porcellana, con bordo dorato, e abbinate a questi delle posate in oro. Posizionate al centro un elegante vaso contenenti fiori profumati.

Illuminazione

La principale fonte di illuminazione all’interno di una sala da pranzo classica deve provenire da un grosso lampadario in cristallo con bracci arricchiti da svariati punti luce posto sopra il tavolo. Posizionate poi dei punti luce negli angoli che rischiano di restare in penombra. Potete utilizzare lampade da tavolo, da posizionare sopra la credenza, oppure lampade da terra. Preliminarmente è importante arredare la stanza sfruttando al massimo la luce naturale. Per farlo, il tavolo deve essere posizionato in prossimità della finestra.

Altri elementi

Un elemento di cui non potete fare a meno quando arredate una sala da pranzo in stile classico è un tappeto di grandi dimensioni. Posizionatelo all’ingresso della sala o sotto il tavolo. Darà all’ambiente un tocco di raffinatezza e, allo stesso tempo, di calore. Per impreziosire ancora il tutto, sui mobili disponete candelabri, servizi da tè in argento e cristalleria elegante. E le pareti? Decoratele con quadri e cornici dorate e intarsiate o con specchi classici dalla forma ovale o tonda.