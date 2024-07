Leggi anche Tutti i segreti per conservare sotto sale

Riponi nei cassetti

Riponi frutta e verdura nei cassetti dedicati (uno per la frutta, uno per la verdura) in frigorifero così da isolarle ed evitare che assorbano odori dagli altri cibi. Evita di riempire completamente i cassetti per favorire la circolazione dell’aria. Mantieni ordine e pulizia. L’elevata umidità e lo scarso ricircolo d’aria possono favorire muffe e batteri.

Verdura

Utilizza sacchetti per evitare che le verdure avvizziscano o marciscano. Cetrioli, melanzane, cipolle, aglio e patate dovrebbero essere conservati fuori dal frigorifero, in un luogo fresco ma non freddo (sotto gli 8°C). Le cipolle dovrebbero essere conservate lontano dalle patate. Cavoli, broccoli e carote possono rimanere in frigorifero fino a una settimana. Verdure a foglia verde (lattuga, spinaci) durano generalmente tra i tre e i cinque giorni.

Frutta

Banane, pompelmi, limoni, mandarini e arance possono essere conservati sia temperatura ambiente sia in frigo. Anche l’avocado può essere conservato a temperatura ambiente fino a tre giorni. Mele e pere possono essere conservate in frigo per una maggiore durata. Albicocche, pesche, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, more, ribes, melone uva e lamponi vanno conservati in frigo.