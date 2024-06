Leggi anche Come pulire il pavimento in cotto da esterno

Copri con i tappeti

I tappeti possono essere i tuoi migliori alleati per nascondere pavimenti brutti. Puoi utilizzare più tappeti per coprire grandi superfici. Tappeti economici o acquistati in negozi di seconda mano possono essere sovrapposti per creare un aspetto coerente e minimizzare l’impatto visivo del pavimento. Nelle cucine con pavimenti poco attraenti, dove un tappeto potrebbe non essere pratico, puoi creare il tuo tappeto da pavimento. Utilizza un telo di tela, dipingilo con un motivo decorativo e posizionalo strategicamente per distogliere l’attenzione dal pavimento.

Piastrelle per moquette

Anche se non sono la soluzione più economica, le piastrelle per moquette sono molto efficaci. La ragione per preferirle rispetto a un semplice tappeto è la maggiore flessibilità. Invece di acquistare un tappeto di dimensioni standard che copre solo una parte del pavimento brutto, con le piastrelle per moquette puoi comprarne molte e tagliarle per coprire ogni centimetro del pavimento indesiderato (e portarle con te quando ti sposti).

Pavimentazione temporanea in vinile

Diverse persone sono rimaste molto soddisfatte utilizzando una pavimentazione economica in vinile (sia in rotoli sia in piastrelle) con adesivi rimovibili per coprire i loro brutti pavimenti. Potrebbe sembrare un lavoro impegnativo, ma i risultati possono essere sorprendenti. Ricorda che queste soluzioni sono temporanee e non altereranno permanentemente il pavimento. Scegli quella che si adatta al tuo stile e al tuo budget.