Come costruire un angolo zen in casa

C reare un angolo zen a casa è un modo meraviglioso per dedicare uno spazio al relax e, magari, alla meditazione. Ecco alcune idee per progettare la tua oasi serena.

Scegli la posizione giusta

Inizia selezionando un angolo arioso e ben illuminato nella tua casa. Cerca un punto che riceva abbastanza luce naturale e abbia una buona ventilazione. Se necessario, valuta la possibilità di ristrutturare il sistema di ventilazione per migliorare il flusso d’aria.

Svuota lo spazio

Abbraccia il minimalismo e libera l’angolo scelto da qualsiasi elemento superfluo. Rimuovi eventuali cavi appesi, oggetti decorativi ingombranti o abiti che contribuiscono al disordine. Less is more! Riorganizza gli oggetti in modo adeguato; troppe cornici e foto possono aggiungere confusione. Includi solo quelle che hanno un significato per te.

Sedute comode

Acquista sedute comode. Per la meditazione considera di comprare un zabuton (tappetino rettangolare tradizionale) e un zafu (cuscino rotondo tradizionale). Se ami leggere, installa una luce da lettura a parete o un letto a scomparsa se intendi utilizzare lo spazio per il riposo.

Illuminazione soft

Opta per un’illuminazione soffusa e diffusa. I dimmer rilassanti o le candele leggermente profumate sono perfetti. Una grande finestra che lascia entrare abbondante luce solare e luce lunare contribuisce a creare un ambiente ideale per il benessere mente-corpo.

Elementi decorativi

Scegli gli elementi decorativi con attenzione. Includi oggetti che risuonano con te, come un albero Bonsai (simbolo della natura), un Ensō (cerchio disegnato a mano che rappresenta l’illuminazione) o un Mokugyo (tamburo di legno tradizionale usato durante le cerimonie). Esponi oggetti che evocano una sensazione di pace e semplicità.

Colori

Colori neutri e tenui come il bianco, il grigio, il beige o i pastelli mossi creano un’atmosfera rilassante.