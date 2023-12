Come decorare una scatola di plastica

Q uella scatola di plastica che conservate nell'armadio vi sembra anonima e vorreste decorarla? Se volete realizzare un lavoretto fai da te divertente e facile, questo è il momento! Ecco tre idee per abbellire la vostra scatola.

Con il tessuto

Vi bastano un paio di forbici, un righello, una matita, della colla a caldo e del tessuto per decorare la vostra scatola in modo originale. Tagliate il tessuto a misura della scatola. Segnate dove va il fondo della scatola, mettete della colla a caldo sul fondo e attaccateci sopra il tessuto. Tagliate una linea intorno ai bordi del lato lungo della scatola. Con la colla a caldo fatela aderire al lato lungo e le linguette del taglio al lato corto. Ripetete il procedimento su tutti i lati. Ripetete il procedimento anche sul coperchio della scatola o lasciatelo com’è per accentuare il contrasto.

Con i bottoni

Una soluzione creativa per dare personalità alla vostra scatola è quella di utilizzare bottoni di diverse dimensioni e gradazioni dello stesso colore (ma potete anche optare per bottoni di diversi colori e forme). Incollateli con la pistola per la colla a caldo (dosatela con moderazione!). Se non vi piace il colore di base della vostra scatola, potete coprirlo con del tessuto, con della carta o con della semplice pittura colorata.

Con i fiori di carta

Con carta, forbici e colla potete realizzare dei fiori di carta per decorare la vostra scatola. Prendete un pezzo di carta e disegnate una spirale. Distanziate maggiormente le linee per avere rose più grandi (potete scegliere se fare rose della stessa dimensione o di dimensioni diverse). Ritagliate la spirale lungo le linee. Incollate insieme i bordi della spirale, sovrapponendoli un po’. Ciò creerà una forma naturale simile a un petalo che sembra proprio quello di una rosa!