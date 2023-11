Come eliminare le blatte in cucina

A vere le blatte in cucina è un problema davvero sgradevole e fastidioso da fronteggiare. Sono insetti che escono alla scoperto soprattutto nelle ore notturne e amano rifugiarsi in posti "nascosti". Se cercate dei rimedi per eliminarle autonomamente, senza affidarvi a una ditta di disinfestazioni, ecco alcune soluzioni

Metodo classico

Per prima cosa, ispezionate la cucina per individuare i luoghi in cui le blatte si possono nascondere: sotto i mobili, dietro gli elettrodomestici, nell’immondizia ecc. e pulite e sgomberate le aree interessate. Fatto questo, applicate l’insetticida formulato per uccidere le blatte. Installate delle trappole adesive per interrompere il ciclo di riproduzione degli scarafaggi. Utilizzare regolarmente l’aspirapolvere per rimuovere residui di cibo o altro che possono attirare nuovamente le blatte.

Rimedi naturali: tre soluzioni

Se non volete utilizzare gli insetticidi che sono prodotti potenzialmente tossici, potete optare per alcuni rimedi naturali. L’alloro per esempio, è poco gradito da questo tipo di insetti, a causa del suo odore. Posizionate alcune foglie nei posti in cui pensate possano nascondersi le blatte. Un’alternativa valida è rappresentata anche dall’aglio e dalla cipolla. Il loro odore, infatti, è particolarmente fastidioso e sgradevole, non solo per le persone ma anche per le blatte. In questo caso, posizionate delle teste d’aglio o di cipolla nei posti in cui avete intravisto la presenza delle blatte. Forse non sapete che anche il rosmarino non è amato dalle blatte. Mettete alcuni rametti nei luoghi in cui hanno nidificato.

Metodi alternativi

Se nonostante l’utilizzo di questi rimedi, le blatte continuano a essere presenti in casa vostra, potete eliminarle ricorrendo alla pulizia con il vapore (a 100 gradi), che è sempre molto efficace per pulire e disinfestare in modo sicuro. Per una soluzione ancora più efficiente, unite all’acqua anche dell’aceto bianco (proporzione 1:5). Un altro metodo efficace e fai da te sono le esche casalinghe, che potete comprare per attirare e sbattere fuori di casa questi insetti.

Se non funziona nulla?

Se non riuscite a eliminare le blatte e a individuare i loro nidi, contattate un professionista della disinfestazione che risolverà certamente il problema.