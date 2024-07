Leggi anche Come eliminare l’odore di fumo dai mobili

Quattro metodi

Lavaggio con acqua calda e sapone: versa tre o quattro gocce di sapone per piatti liquido in un lavandino, svuota eventuali residui di alcol dalla bottiglia e mettila nell’acqua saponata. Lasciala in ammollo per circa un’ora, quindi rimuovi la bottiglia e lasciala asciugare.

Esposizione alla luce solare: posiziona la bottiglia di vetro all’esterno, alla luce diretta del sole. La luce solare non solo elimina l’odore, ma aiuta anche a sbiancare nuovamente la bottiglia.

Bicarbonato e aceto: la soluzione classica e intramontabile consiste nell’utilizzare bicarbonato e aceto. Aggiungi tre cucchiai del primo nella bottiglia e un po’ di aceto, tiepido o caldo. Gli odori verranno spazzati via.

Fondi di caffè: Anche i fondi di caffè sono degli ottimi alleati per rimuovere i cattivi odori dalle bottiglie. Ti basterà versarli all’interno insieme a un po’ di acqua tiepida. Lascia agire per qualche minuto, poi risciacqua la bottiglia con acqua corrente e lasciala asciugare all’aperto.