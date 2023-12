Come lavare le maglie da calcio a mano e in lavatrice

I vostri figli giocano a pallone e quindi avete la necessità di lavare spesso le divise che indossano? Ecco qualche consiglio per mantenere al meglio le maglie da calcio.

Lavaggio a mano

Potete lavare la maglia da calcio a mano in un po’ di acqua tiepida con detersivo in polvere o bicarbonato di sodio. Sfregate per togliere le tracce di fango o le macchie d’erba, risciacquate e il gioco è fatto.

Il lavaggio a mano è il più indicato per le maglie da calcio perché aggredisce meno le fibre tessili. Per la centrifuga, ricordate di evitare di ritorcere la maglia in ogni senso per non rovinare il floccaggio.

Per l’asciugatura, è consigliabile lasciare asciugare la maglia all’aria.

Lavaggio in lavatrice

Per lavare la maglia da calcio in lavatrice, ricordatevi di girarla al rovescio in modo che il fioccaggio sia all’interno. Impostate un lavaggio a 30°, una temperatura bassa che non rovina le fibre tessili. Come per il lavaggio a mano, evitate una centrifuga eccessiva e fate attenzione che il cestello della lavatrice non sia troppo pieno. Non usate l’ammorbidente perché potrebbe rendere la maglia meno traspirante. Dopo aver lavato la maglia, anche in questo caso, è raccomandato lasciarla asciugare all’aria.

Come conservare la maglia da calcio

Se non potete lavare subito la maglia da calcio, è meglio posizionarla in un luogo asciutto in modo da farla asciugare dal sudore e, soprattutto, non lasciarla nella borsa con i pantaloncini e le calze usati per non far accumulare il cattivo odore.