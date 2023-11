Come mettere il copripiumino

I nserire il piumino nel copripiumino può essere un’operazione complicata e faticosa. Tuttavia, esiste un piccolo trucco per semplificarla. Seguite il tutorial per scoprire come farlo in modo facile e veloce.

Perché usare il copripiumino

Lavare un piumino è un procedimento lungo e complesso, ma grazie all’utilizzo del copripiumino, il piumino sarà protetto da macchie e polvere e potrà essere lavato meno. Il rivestimento può essere lavato comodamente in lavatrice anche tutte le settimane. Inoltre, rifare il letto con il copripiumino è davvero semplice. E ancora, il copripiumino permette di cambiare stile alla camere tutte le volte che si vuole.

Procedimento

Per prima cosa, stendete il copripiumino sul letto a rovescio, con l’interno rivolto verso l’esterno e facendo in modo che la parte aperta sia in fondo al letto. Quindi, stendete il piumino sul copripiumino, assicurandovi che tutti gli angoli combacino. Fatto questo, arrotolate per bene il tutto, cominciando dalla parte alta del letto. Otterrete un bel rotolo.

Il passo successivo è capovolgere le due estremità del rotolo, una alla volta, rovesciando il copripiumino e poi srotolarlo, procedendo dal basso verso l’alto.