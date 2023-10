Come recintare il giardino per i gatti

I gatti sono curiosi per natura e amano arrampicarsi ed esplorare il territorio attorno a loro. Se volete recintare il giardino in modo sicuro per i vostri gatti così da limitare i loro movimenti, ecco cosa fare.

Reti per gatti

Le reti per gatti da giardino sono progettate con una sporgenza nella parte superiore della recinzione. Rendono difficile arrampicarsi per il gatto. Alcune recinzioni a prova di gatto sono realizzate con una maglia che non può sostenere il peso del felino se cerca di arrampicarsi su questa.

Recinzione tradizionale con aggiunta di trulli

Un’alternativa è l’utilizzo di una recinzione tradizionale con l’aggiunta di rulli lungo il bordo superiore. Se il gatto tenta di saltare la recinzione, atterrerà sui rulli che ruoteranno, causando la caduta del felino. Si tratta di una soluzione particolarmente efficace per giardini o spazi aperti di grandi dimensioni.

Area chiusa solo per il gatto

Se non è possibile recintare l’intero giardino, un’altra opzione valida è quella di creare un’area chiusa solo per il fatto, utilizzando una rete di protezione per gatti. Un’opzione ancora più sicura è costruire un “cat run” completamente chiuso, utilizzando una combinazione di reti metalliche e pannelli di legno, se si dispone di un giardino o di uno spazio aperto di dimensioni considerevoli. In questo modo, il gatto può godere dell’ambiente esterno in totale sicurezza.