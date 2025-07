Ariete

Qualcuno si sente ricco di fantasia, capace di immaginare nuove proposte che abbiano un senso, che funzionino per davvero. Difficile convincerlo del contrario.

Toro

Ascoltate l’istinto, dare retta a quella Luna amica che saprà suggerirvi qualcosa di speciale, di rivoluzionario. Meglio insomma aprire la mente e il cuore verso la novità.

Gemelli

Avrete voglia di far tacere certe voci che parlano dal profondo del cuore, di non ascoltare quelle sensazioni che sapete già essere scomode, difficili da accettare.

Cancro

Momento ideale per i discorsi e le spiegazioni in genere. Perché riuscirete a parlare in modo gentile e originale, catturando sempre l’attenzione di chi vi ascolta, di chi vi è vicino.

Leone

Interessante notare come le azioni e le iniziative del momento facciano bene alla qualità del lavoro, dell’impegno. Non rimandate e agite in fretta, senza pensarci troppo.

Vergine

La Luna vi è vicinissima, e vi sostiene, vi incoraggia. Per questo capirete di potervi permettere qualcosa di più e di meglio, per questo sarete molto più coraggiosi del solito.

Bilancia

Non impeditevi di dialogare con il futuro, facendo mille sogni e tanti progetti, aprendo la mente verso le prossime puntate. E’ tempo di pensare ad altro.

Scorpione

Non potrete e non dovrete impedire a qualcuno di fare cose diverse e speciali, perché potreste essere positivamente sorpresi da una proposta, da una dimostrazione.

Sagittario

Impossibile non dare retta a questa Luna molto alta ma molto precisa che vi spingerà a prendervi cura di qualcosa di piccolo ma anche prezioso. Siate attenti ai dettagli.

Capricorno

Lavorare e fare qualcosa di importante potrebbe rivelarsi inaspettatamente piacevole, divertente. Dunque agite con decisione sapendo che vi piacerà.

Acquario

Qualcuno si muoverà in modo curioso, sorprendendovi un po’, ma anche accendendo in voi un certo divertimento. Perché voi sapete apprezzare tutto ciò che è speciale.

Pesci

Non abbiate mai paura di mettere in mostra le vostre emozioni, esponendo ciò che davvero percepite, quello che vi dice il cuore. Solo con la sincerità potrete ottenere qualcosa.