Come pulire il divano in tessuto con una capsula per lavastoviglie

A vete scelto un divano in tessuto per la vostra casa? Se i cuscini non sono sfoderabili e le operazioni di pulizia vi sembrano troppo complicate, ecco a voi un metodo semplice per igienizzare al meglio il vostro divano. Vi basterà un prodotto che usate quotidianamente per la lavastoviglie. Ecco quale.



Occorrente

acqua calda

una ciotola

un coperchio con il manico

due strofinacci morbidi in microfibra

una capsula per lavastoviglie

Procedimento

Prendete la capsula per lavastoviglie e mettetela all’interno di una ciotola capiente. Aggiungete abbondante acqua bollente e lasciate che la capsula si sciolga completamente. Per favorire lo scioglimento, potete frantumare la capsula con una forchetta.

Immergete lo strofinaccio dentro l’acqua saponata e poi strizzatelo leggermente. Ponetelo su una superficie piana e appoggiatevi sopra il coperchio con il manico. Annodate lo strofinaccio attorno al coperchio, facendolo passare attraverso il foro del manico.

Afferrate il manico e passate energicamente il coperchio con il canovaccio annodato su divano e cuscini, partendo dal centro fino ad arrivare all’esterno.

Se i cuscini della seduta e dello schienale possono essere rimossi, sfilateli dalla struttura per poter procedere con una pulizia più profonda. Prestate attenzione anche a eventuali penisole e poggiapiedi.

Dopo aver passato lo strofinaccio su tutta la superficie del divano una prima volta e aver controllato che non siano rimaste macchie e aloni, occorre passare alla fase dell’asciugatura.

Passate sopra il tessuto del divano uno strofinaccio pulito e asciutto e ricordate di tenere aperte le finestre per evitare che l’umidità del tessuto possa ristagnare.