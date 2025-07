Qatar Airways è stata nominata la migliore compagnia aerea del mondo ai World Airline Awards 2025, i premi riconosciuti come gli “Oscar dell’industria dell’aviazione”. La premiazione è stata organizzata da Skytrax in occasione del Paris Air Show, tenutosi presso Il Museo dell’Aria e dello Spazio, il più importante museo aeronautico di Francia che si trova nell’aeroporto di Parigi-Le Bourget.

Il CEO di Qatar Airways: «Passione, precisione e determinazione»

Badr Mohammed Al-Meer, CEO del Gruppo Qatar Airways, ha commentato così il prestigioso riconoscimento: «Essere nominati Migliore Compagnia Aerea al Mondo per la nona volta è un onore straordinario. Questo riconoscimento è molto più di un premio: è una celebrazione della passione, della precisione e della determinazione che definiscono chi siamo come compagnia aerea. Mantenere questo titolo in un settore globale altamente competitivo e in continua evoluzione riflette l’impegno incessante in ogni ambito aziendale, dal front-line al dietro le quinte».

Qatar Airways è stata nominata anche Migliore Compagnia Aerea del Medio Oriente, oltre ad ottenere il riconoscimento come Migliore Business Class al mondo e offrire la migliore esperienza di Business Class Airline Lounge a livello globale.

Le top 5 dei World Airline Awards 2025

Su oltre 325 compagnie aeree incluse nei risultati del sondaggio di Skytrax, Singapore Airlines – vincitrice per ben cinque volte del prestigioso premio “Compagnia Aerea dell’Anno” – si è classificata al secondo posto al mondo per il 2025, mentre Cathay Pacific Airways è salita sul terzo gradino del podio. Emirates si è classificata al quarto posto e ANA All Nippon Airways al quinto.

Le 20 migliori compagnie aeree del mondo per il 2025

Qatar Airways Singapore Airlines Cathay Pacific Emirati Arabi Uniti ANA All Nippon Airways Turkish Airlines Korean Air Air France Japan Airlines Hainan Airlines Swiss Int’l Air Lines EVA Air British Airways Qantas Airways Lufthansa Virgin Atlantic Saudi Arabian Airlines Compagnie aeree STARLUX Air Canada Penisola iberica

Leggi anche Volare, le compagnie aeree più puntuali