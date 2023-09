Come pulire il forno con la carta stagnola

L a carta stagnola è un materiale facilmente reperibile e economico. Forse non sapete che oltre a permettervi di conservare i cibi una volta aperti, è ottima per pulire il forno in profondità. Ecco come.

Occorrente

un metro di carta stagnola per alimenti

1/2 bicchiere di aceto di vino bianco

Procedimento

Aprite il forno e rimuovete i ripiani, accartocciate un foglio di carta stagnola e sfregatelo ovunque, anche sulle griglie, insistendo sui punti più difficili come gli angoli e lo sportello di apertura.

Passate una spugnetta imbevuta di aceto per eliminare i residui di unto e cibo.

Risistemate al loro posto le griglie pulite.