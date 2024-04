Come pulire le tovaglie bianche a fantasia

P ulire le tovaglie bianche a fantasia richiede una mano delicata per preservarne la bellezza. Ecco alcuni metodi efficaci per mantenerle immacolate.

Pretratta e lava

Ispeziona la tovaglia per individuare eventuali macchie visibili. Applica una piccola quantità di smacchiatore o un detersivo per bucato potente direttamente sulle aree interessate. Lascia agire per 15-20 minuti prima di lavare. Utilizza il ciclo delicato della tua lavatrice con acqua fredda o tiepida, con dentro un detersivo per bucato normale o un detersivo delicato. Risciacqua con acqua fredda dopo il lavaggio.

Asciuga

Scuoti la tovaglia per eliminare le rughe dopo il lavaggio. Assicurati che tutte le macchie siano state rimosse prima di asciugare. Per i tessuti in cotone o sintetici, asciuga fino a quando sono quasi asciutti ma non completamente. Completali con l’asciugatura all’aria o usando un ferro da stiro mentre sono ancora umidi. Per il lino, lascia asciugare all’aria o completa con un ferro da stiro.