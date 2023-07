Come pulire una padella antiaderente bruciata

L a vostra preziosa padella antiaderente si è bruciata e non sapete come pulirla senza rovinarla? Innanzitutto, evitate di lavarla in lavastoviglie. Le temperature molto elevate possono intaccare la loro capacità antiaderente. Meglio optare per il lavaggio a mano. Ecco come.



Bicarbonato

Per lavare la vostra padella bruciata potete ricorrere al bicarbonato di sodio. Versatene due cucchiai sul fondo e aggiungete due bicchieri d’acqua. Mettete la padella sulla fiamma bassa, lasciate trascorrere una ventina di minuti e poi lavate. Se le bruciature sono lievi, potete lasciare la padella in ammollo con la soluzione, senza accendere il fuoco.

Aceto

Al posto del bicarbonato, potete utilizzare l’aceto. Il procedimento non cambia: versate l’aceto nella padella, aggiungete l’acqua, mettete sul fuoco basso, aspettate 20 minuti e poi lavate.

Detersivo per i piatti

Anche il classico detersivo per i piatti rappresenta una valida alternativa. Fate bollire dell’acqua saponata nella padella antiaderente. Una volta raffreddato tutto, procedete al lavaggio a mano come d’abitudine.