S e hai bisogno di separare uno spazio in casa tua o nel tuo ufficio, ma non vuoi spendere una fortuna, una parete divisoria economica potrebbe essere la soluzione perfetta.

Esistono diverse opzioni per creare una separazione visiva e funzionale senza dover ricorrere a costose ristrutturazioni o opere murarie. Ecco alcuni suggerimenti pratici e idee su come realizzare una parete divisoria economica.

Materiali

Puoi utilizzare materiali come il compensato, i pannelli di cartongesso, le tende o i separé. Questi sono generalmente più accessibili rispetto alla costruzione di una parete tradizionale in muratura o all’installazione di un sistema di pareti mobili costoso. Scegli il materiale che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo stile.

Pareti in cartongesso

ll cartongesso è una scelta economica e versatile rispetto alla parete in muratura. Puoi creare pareti divisorie interne senza dover fare lavori strutturali complessi. È possibile personalizzarle con colori e finiture a tuo piacimento. In media, il costo può variare da 50 a 150 euro al metro quadrato.

Pareti in legno

Le pareti in legno possono essere realizzate con materiali come il compensato o il legno lamellare. Sono più economiche rispetto alle pareti in muratura o in vetro. Ideali per creare un effetto rustico e caldo. Il costo delle pareti in legno varia a seconda del tipo di legno utilizzato (ad esempio, compensato, MDF o legno massiccio). In media, può variare da 80 a 200 euro al metro quadrato.

Pareti in vetro

Se desideri massimizzare la luce naturale, le pareti in vetro sono un’opzione elegante. Anche se sono leggermente più costose rispetto alle pareti in cartongesso o in legno, offrono trasparenza e donano luminosità agli spazi. Il costo varia a seconda dello spessore del vetro e del sistema di montaggio. In media, oscilla tra i 200 e i 500 euro al metro quadrato.

Pareti prefabbricate

Le soluzioni modulari, come le pareti prefabbricate, sono convenienti e facili da installare. Puoi scegliere tra diverse finiture e stili, adattandole alle tue esigenze. Il costo varia a seconda del materiale e delle dimensioni. In media, può variare da 30 a 100 euro al metro quadrato.

Pareti in PVC

Il PVC è un materiale plastico leggero e resistente. Il prezzo medio per installare una parete divisoria in PVC oscilla tra 5€ e 12€ al metro quadrato. Questo materiale è ideale per soluzioni economiche e temporanee.

Pareti in plexiglass

Il plexiglass, o PMMA, è un materiale trasparente simile al vetro, ma più leggero e resistente agli urti. Il prezzo di una parete divisoria in plexiglass è in media tra 800 e 1.500 euro. Questo materiale è adatto per creare divisioni visive senza compromettere la luce naturale.

Tende

Le tende, comunemente associate alle finestre, possono essere utilizzate anche come divisori. I tessuti spessi creano una vera e propria barriera, mentre quelli leggeri o a fili offrono un effetto vedo-non-vedo. Puoi scegliere tra tende a soffitto, tende a rullo o pannelli scorrevoli. Questa soluzione è adatta sia a piccoli ambienti che a grandi spazi, sia in contesti domestici che lavorativi.

Separé

I separé sono complementi d’arredo antichi e intramontabili. Solitamente formati da due o tre pannelli di vari materiali, collegati tramite cardini o altri sistemi. Ideali per piccoli ambienti: puoi usarli per separare ingresso e soggiorno, dividere la camera dei ragazzi, creare un angolo studio o zone di lavoro in ufficio. In commercio trovi paraventi di varie dimensioni, materiali e design.

Facilità di installazione

Una parete divisoria economica può essere installata rapidamente e facilmente, senza richiedere lavori edili complessi o la consulenza di professionisti specializzati. Risparmierai tempo e denaro nella fase di installazione.

Flessibilità

Una parete divisoria economica offre la possibilità di organizzare gli spazi in modo flessibile. Puoi dividerli o unirli in base alle tue esigenze. Inoltre, puoi rimuoverla o spostarla senza causare danni permanenti alla struttura originale.

Personalizzazione

Una parete divisoria economica può essere personalizzata in base ai tuoi gusti estetici e alle necessità specifiche. Scegli tra diverse finiture, colori e stili per creare un ambiente che rifletta la tua personalità o, se si tratta di un ambiente professionale, il tuo brand.

Consigli generali

Evita di utilizzare materiali di scarsa qualità per risparmiare denaro, poiché potrebbero portare a una parete meno resistente e meno durevole nel tempo.

Una parete divisoria economica potrebbe non offrire un buon isolamento acustico, quindi considera questo aspetto se la privacy e il comfort sono importanti.