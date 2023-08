Come ricavare uno spazio in casa da adibire a lavanderia

A vere una zona lavanderia in casa è fondamentale. È lì che si installa la lavatrice, è lì che si posizionano lo stendino, i detersivi, l'asse da stiro, una cesta per i capi, le lenzuola e gli asciugamani da lavare e un'altra per quelli da stirare.

Negli appartamenti piccoli, però, non è sempre facile dedicare un ambiente a questa funzione. Ecco alcune soluzioni funzionali per ricavare uno spazio in casa da adibire a zona lavanderia.

In bagno

In bagno potete installare una lavanderia a mezza altezza in cui inserire la lavatrice, scaffali per riporre i detersivi e uno spazioso piano di appoggio per fare il bucato. Se le dimensioni del bagno sono molto ridotte, potete posizionare la lavatrice a fianco dei sanitari, sfruttando lo spazio sopra per installare degli scaffali o un mobile a parete con ante in cui riporre tutto quel che serve per il bucato.

Sempre in bagno, potete sfruttare l’altezza per realizzare una colonna lavanderia, posizionando lavatrice e e asciugatrice una sull’altra e ricavare nell’anta una comoda scaffalatura per i detersivi. Potete nascondere la colonna con delle ante a specchio.

Nel ripostiglio

Il ripostiglio, se organizzato bene, può trasformarsi in una zona lavanderia. Potete installare, per esempio, una struttura angolare in legno in cui inserire anche la lavatrice. Negli altri scaffali potete disporre detersivi e biancheria. Potete anche realizzare un pratico angolo per stirare. Un asse a ribalta è una soluzione salvaspazio ottimale. Per completare il tutto potete dotarvi anche di una struttura metallica modulare (con stendipanni). Sempre nel ripostiglio potete inserire un piccolo lavatoio.

Nel disimpegno

Il disimpegno è un posto strategico per ospitare lo spazio lavanderia. Potete inserire la lavatrice in un armadio, sfruttando l’altezza per posizionare anche l’asciugatrice.

In cucina

La zona lavanderia potete ricavarla anche in cucina, nascondendola con una parete in cartongesso e aggiungendo magari una tenda o delle ante scorrevoli.

La soluzione mobile

Infine, se preferite una soluzione mobile da spostare ovunque vogliate in casa, potete optare per la lavanderia su rotelle, con carrello dotato di ceste, asse da stiro e contenitori per i detersivi.