Come svuotare il boiler

L o svuotamento del boiler è un’operazione che si esegue prima di procedere alla disincrostazione, necessaria per eliminare l’accumulo di calcare sul fondo del serbatoio. Ecco il procedimento per farla in pochi e semplici passaggi.

Operazione programmata

Potete svuotare il boiler staccando l’alimentazione d’acqua del serbatoio e la corrente il giorno prima, per poi utilizzare l’acqua calda.

Operazione istantanea

Per svuotare il boiler istantaneamente, è necessario seguire alcune istruzioni. Munitevi di un secchio e di uno strofinaccio per eventuali schizzi e procedete.

Per prima cosa, staccate l’alimentazione elettrica del boiler, facendo scattare il disgiuntore modulare.

Chiudete l’alimentazione idrica per evitare che lo scaldabagno continui a riempirsi.

Poi aprite un rubinetto dell’acqua calda della casa per scaricare la pressione.

Aprite la valvola di scarico del gruppo di sicurezza, così l’acqua colerà nel sifone del gruppo e sarà evacuata dall’impianto di scarico. Ci vorrà circa un’ora e mezza affinché il boiler sia completamente svuotato.

Una volta svuotato il boiler, chiudete la valvola di scarico del gruppo di sicurezza, e procedete con le operazioni di manutenzione.