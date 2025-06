Ariete

Non dovrete avere paura delle iniziative, di quelle novità che in qualche modo vi aiuteranno, giocando a vostro favore. Fidatevi di ciò che non conoscete.

Toro

Avete forse bisogno di cambiare look e atteggiamento, provando ad interpretare un maggiore ottimismo, una diversa voglia di credere nelle cose e nelle persone.

Gemelli

Se saprete dimostrare coraggio e spirito di iniziativa, facendo qualcosa di concreto, allora le stelle vi porteranno fortuna. Saprete convincere facilmente qualcuno di qualcosa.

Cancro

La Luna rinasce felicissima insieme a voi, e insieme a quel Giove davvero rampante. Per questo potete percepire un umore migliore, un’energia brillante e speciale.

Leone

Non cercate sempre una risposta a tutto, prendete piuttosto le buone proposte del momento e fatele vostre. Accogliete una forza migliore, una diversa voglia di vivere.

Vergine

Niente e nessuno dovrebbero potervi rallentare o far cambiare idea circa questo cielo davvero gentile, molto generoso. Siate aperti verso chi fa proposte, chi costruisce.

Bilancia

Compite un piccolo atto di forza e di coraggio decidendo di ignorare certi blocchi o insicurezze. Fatelo così da cogliere pienamente certe fortune, alcune occasioni con il lavoro.

Scorpione

Decisamente percepite un forte e profondo bisogno di libertà, di fare le cose che vi piacciono, di credere in ciò che pensate essere importante. Non è il momento per i compromessi.

Sagittario

Non fatevi scappare l’occasione per fare qualcosa di nuovo insieme a qualcuno, cambiando il vostro atteggiamento e facendovi molto più disposti a collaborare.

Capricorno

Difficilmente sarete d’accordo circa idee o iniziative che qualcuno prenderà, perché non vi convinceranno, perché non sembrano rispettare le vostre idee, le preferenze.

Acquario

Non scegliete questo momento per prendervi cura di qualcosa di piccolo, per fare ordine o per cambiare alcuni dettagli. Perché, probabilmente, non fareste un lavoro utile.

Pesci

La Luna Nuova sarà amica del vostro modo di essere, del vostro entusiasmo e della vostra voglia di fare cose. Dunque concedetevi un momento libero, intenso, deciso.