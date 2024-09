Leggi anche Come arredare una casa vacanze da mettere in affitto

Idee alternative

I comò e le cassettiere sono eccellenti per riporre vestiti e altri oggetti personali. Inoltre, puoi usarli come superficie per decorare con lampade, foto o piante.

Gli appendiabiti e le barre per abiti sono opzioni aperte che permettono di avere i vestiti a vista e a portata di mano. Sono ideali per spazi piccoli e possono aggiungere un tocco decorativo alla camera da letto.

Posizionare un baule o una panca ai piedi del letto non solo fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo, ma può anche servire come seduta o elemento decorativo.

Gli scaffali e le librerie non sono utili solo per i libri, ma possono anche essere usati per riporre vestiti piegati, scarpe e accessori. Inoltre, aiutano a mantenere l’ordine e l’organizzazione.

I letti con cassetti integrati o con spazio di archiviazione sotto sono un ottimo modo per massimizzare lo spazio nella camera da letto senza bisogno di un armadio.

Queste strutture combinano archiviazione e decorazione, utilizzando lo spazio sopra il letto per creare armadi o scaffali aggiuntivi.

E ancora, in camera da letto puoi porre un servomuto. Si tratta di un mobile pratico per appendere i vestiti che userai il giorno successivo, mantenendoli senza pieghe e pronti da indossare.