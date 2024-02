Lampade da terra: come sceglierle e dove posizionarle

L e lampade da terra sono una carta vincente nel progetto di illuminazione di una casa. Per esempio, possono donare nuova vita al corridoio o a un angolo della casa poco valorizzato, creando una zona perfetta per dedicarsi alla lettura in soggiorno o in studio. Ecco come sceglierle e dove posizionarle.

Stile

Le lampade da terra classiche hanno strutture semplici e funzionali, solitamente in metallo o legno. Con paralumi in tessuto o diffusori in vetro anticato, sono ideali per illuminare gli ambienti più eleganti e raffinati.

Le lampade da terra moderne e di design sono caratterizzate da linee essenziali, pulite e geometriche, spesso realizzate in vetro, metallo o legno. Le lampade ad arco o con forme estrose rientrano in questa categoria.

Posizionamento

Se posta vicino a un tavolo da pranzo o a una scrivania, la lampada da terra è ideale per illuminare queste aree specifiche. Per creare un’atmosfera accogliente, funzionale e adatta alla lettura e al relax, potete optare per posizionarla nel salotto vicino al divano o a una poltroncina. Se poste in corridoio, le lampade aggiungono stile e luce lungo i passaggi così come danno vita a un angolo di casa poco utilizzato e valorizzato.

E ancora, se posizionate in un bagno grande, possono integrare la luce principale se quella naturale è insufficiente. Poste in camera da letto, le lampade aggiungono un tocco di eleganza e crea un’atmosfera rilassante.