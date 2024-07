Leggi anche Come organizzare in modo funzionale il sottolavello

Polvere abrasiva per lavello

Combina ½ tazza di bicarbonato di sodio, ½ tazza di borace, ½ tazza di sale grosso e 15 gocce di olio essenziale di pompelmo (o un altro olio essenziale a tuo piacimento). Cospargi la polvere nel lavello, lasciala riposare per almeno cinque minuti, poi strofina con una spazzola e sciacqua con acqua calda.

Bicarbonato di sodio e aceto

Spargi una generosa quantità di bicarbonato di sodio nel lavello. Strofina con un panno morbido o una spugna, concentrandoti sulle macchie. Rimuovi il bicarbonato di sodio sciacquando con acqua calda. Pulisci il lavandino con un panno immerso in aceto bianco, che funge da schiarente naturale. Sciacqua di nuovo e asciuga con un panno in microfibra.

Pasta di succo di limone e bicarbonato di sodio

Mescola parti uguali di succo di limone e bicarbonato di sodio per creare una pasta. Applica la pasta sul lavello, lasciala agire per qualche minuto, poi strofina e sciacqua.

Questi rimedi naturali sono efficaci per pulire e far brillare il tuo lavandino senza l’uso di sostanze chimiche aggressive. Ricorda di testare prima sempre una piccola area per assicurarti della compatibilità dei metodi sopraelencati con il materiale del tuo lavello.