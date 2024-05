Come organizzare in modo funzionale il sottolavello

L’area sotto il lavello può diventare un luogo di disordine con sacchetti della spesa, spugne e prodotti per la pulizia. Tuttavia, con un po’ di organizzazione, puoi sfruttare al massimo questo spazio. Ecco alcune idee per organizzarlo in modo funzionale.

Consigli e suggerimenti

La prima cosa da fare è rimuovere tutto dal mobile sotto il lavello. Inizia con una base pulita. Utilizza una scopa o un aspirapolvere per rimuovere la polvere e poi pulisci la zona con acqua calda e sapone.

Tieni sotto il lavello solo gli oggetti che usi frequentemente in cucina e durante le pulizie. Gli altri oggetti possono trovare spazio altrove. Cerca contenitori impermeabili e trasparenti di forma quadrata o rettangolare per ottimizzare lo spazio. Aggiungi etichette per identificare facilmente gli oggetti. Metti gli oggetti più frequentemente utilizzati in prima fila per un accesso rapido.

Utilizza ganci o tasche appesi alla porta per riporre spugne o sacchetti di plastica. I vassoi girevoli sono perfetti per organizzare piccoli oggetti come detersivi o spugne.

Se hai bambini o animali domestici, assicurati che gli oggetti sotto il lavello siano sicuri e fuori dalla loro portata. Ogni tanto, fai una revisione e riorganizza lo spazio per mantenere l’ordine.