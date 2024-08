Le mensole sono un elemento versatile che può trasformare completamente l’aspetto di una camera. Non solo offrono spazio aggiuntivo per riporre oggetti, ma possono anche diventare, se utilizzate nel modo giusto, come dei veri e propri elementi di arredo. Ecco alcuni consigli.

Dove posizione le mensole

Ci sono diverse zone di una stanza in cui posizionare le mensole e la scelta dipende dallo stile e dallo spazio a disposizione. Un classico è sopra il letto, dove si può creare una composizione simmetrica con due elementi. Altro evergreen di arredamento è vicino alla scrivania, dove questo complemento di arredo è perfetto per tenere a portata di mano libri e quaderni. Nelle case più piccole, dove è necessario sfruttare tutto lo spazio, si possono posizionare sotto alla finestra oppure dietro la porta.

Come decorare le mensole

La decorazione delle mensole è un’opportunità per esprimere la propria personalità e creare un ambiente accogliente. Il segreto è combinare, in modo armonioso, oggetti diversi come libri, piante, cornici, candele o sculture. Si può, ad esempio, posizionare un oggetto particolare al centro della mensola e creare una composizione intorno.

I vari tipi di mensola

Le mensole non sono tutte uguali, oltre alle classiche ne esistono di varie forme a seconda delle esigenze. Perfette per le camere dei bambini sono quelle a forma di nuvola, ad esempio, o di animale. Per un ambiente moderno in commercio si trovano le mensole a esagono, che donano un tocco geometrico e pulito. Per sfruttare a meglio gli angoli, e quindi lo spazio, è consigliabile utilizzare quelle a L.