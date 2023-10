Come arredare la camera da letto in stile boho chic

V olete arredare la camera da letto in stile boho chic ma non sapete come fare? In questa guida vi daremo una serie di consigli utili che potranno aiutarvi.

Cos’è lo stile boho chic

Lo stile boho chic accosta due termini: boho (abbreviazione di boheme, la vita anticonformista e libera degli artisti del XIX secolo) e chic (parola francese sinonimo di eleganza). Si tratta di un mix di altri stili: Far West, hippy, etnico, nordico.

Colori

In questo stile, i colori che la fanno da padrone ispirati dalla natura. Prediligete tonalità come il beige (che ricorda la sabbia), il marrone (che rimanda alla terra), l’arancione (che evoca i tramonti). Dosateli con attenzione per non creare un ambiente troppo “caldo”. A questa base aggiungete degli elementi più vitali e dinamici, magari tramite accessori color turchese, corallo o giallo senape. Il risultato deve essere equilibrato e per ottenerlo le tonalità neutre come il bianco o il grigio chiaro svolgono un ruolo fondamentale. In generale, la stanza deve donare un senso di serenità e armonia.

Tessuti e accessori

Per quanto riguarda lenzuola, coperte e tende, optate per tessuti in lino e cotone, che donano freschezza e leggerezza all’ambiente. Anche il velluto, elegante e morbido, è una soluzione valida. Aggiungete un tappetto dalle stampe etniche per dare calore e personalità alla stanza. Non dimenticate di decorare la stanza con accessori quali specchi, piante d’appartamento e lanterne di rattan sospese dal soffitto.

Arredi

Per la scelta dei mobili, orientatevi verso modelli in legno naturale o rattan intrecciato. Anche il letto ha la sua importanza: sceglietene uno basso o creato con dei pallet per dare un tono più rustico alla camera. Optate per armadi e cassettiere dalle finiture vintage che diano quel tocco di vissuto alla stanza.

Luci

Ultimo aspetto, ma non meno importante, l’illuminazione. Optate per un lampadario in tessuto intrecciato. In generale, scegliete sempre delle luci soffuse, una bella lampada da tavolo o delle applique posizionate strategicamente. Candele profumate e lanterne possono contribuire a dare un tocco di magia e relax alla camera.

Luc