Pavimenti decorati: come abbinare le pareti e i mobili

Q uando si tratta di abbinare pareti e mobili a pavimenti decorati, è importante trovare un equilibrio tra audacia e armonia. Ecco alcuni suggerimenti per creare un ambiente accattivante.

Pavimenti colorati

Se hai un pavimento in gres di grande impatto con tre colori (bianco, nero e mattone), osa con mobili laccati in un quarto colore, come un tono ottanio scuro. Questo aggiungerà un contrasto raffinato senza sovraccaricare l’ambiente.

Pavimenti a fiori

Mantieni il pavimento originale in cementine con un disegno floreale forte. Abbinaci un divano bianco e cuscini in velluto di colore contrastante. Questo creerà un mix di texture e stili, dando vita a un ambiente interessante.

Pavimenti in graniglia

Se hai pavimenti in graniglia, opta per tessuti per il divano in tinta con il pavimento. Questo darà continuità visiva e un aspetto sobrio e sofisticato.

Pavimenti decorati

In corridoi o spazi speciali, sperimenta con colori a parete o soffitto che richiamino i motivi del pavimento. Questo crea un legame visivo tra gli elementi decorativi.

Consigli

Considera la luce naturale e l’esposizione della stanza. I colori chiari riflettono la luce, mentre quelli scuri la assorbono. Osserva come cambia la luce durante il giorno e scegli i colori di conseguenza.