Cosa mantenere e cosa sostituire

Il primo passo è decidere quali elementi della tua vecchia cucina desideri mantenere e quali sostituire. Spesso, vecchi armadietti e piani di lavoro possono tornare come nuovi con una pulizia approfondita e una nuova mano di vernice. Anche sostituire maniglie e pomelli di armadi e cassetti con nuovi modelli eleganti può fare una grande differenza. Se i tuoi elettrodomestici sono obsoleti, dovresti considerare di sostituirli con modelli a risparmio energetico. Questo non solo per consumare meno, ma anche per conferire alla cucina un aspetto moderno.

L’illuminazione

Un altro aspetto importante nella ristrutturazione di una vecchia cucina è l’illuminazione. Un’illuminazione ben studiata, infatti, può valorizzare l’intero ambiente e creare un’atmosfera piacevole. Valuta se desideri installare fonti di luce aggiuntive come luci sottopensili o lampade a sospensione. Anche sostituire vecchi paralumi con design moderni può fare una grande differenza per rendere l’ambiente più moderno e nuovo.

Elementi decorativi e pareti

Non dimenticare gli elementi decorativi. Piante, quadri, piastrelle, mensole e altri accessori possono dare un tocco personale alla tua cucina e renderla ancora più accogliente. Anche nuove tende, tappeti o tovaglie possono modificare l’aspetto generale. Infine, ultimo ma non meno importante aspetto, le pareti offrono un’ottima opportunità per dare personalità all’ambiente. Considera di sostituire vecchie carte da parati con colori freschi o motivi moderni.

