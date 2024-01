Come rinnovare una porta interna

U na bella porta interna presente in casa si è danneggiata? Non è necessario sostituirla. Potete risparmiare tanti soldini, realizzando alcuni interventi per rinnovarla. Ecco come fare a seconda del materiale della porta.

Porte in legno

Se la porta in questione è una porta in legno in buono stato ma con un colore non conforme al vostro gusto, potete rinnovarla modificando la gradazione di colore. Rimuovete le finiture applicate sulla porta per vedere la colorazione naturale del legno. In seguito potrete valorizzare la porta applicando cere o oli, o verniciarla secondo il vostro gusto.

Decorazioni

Se la porta da rinnovare è molto essenziale, con ante lisce e prive di ornamenti, potete aggiungere profili sagomati decorativi in modo da creare delle cornici così da dare un aspetto completamente nuovo alla porta.

Sostituzione dei vetri

Anche le porte che presentano degli inserti in vetro possono essere rinnovate. Le componenti vetrate si possono sostituire per un effetto più in linea con lo stile della casa, ma anche per avere maggiore funzionalità. Potete passare da un vetro trasparente a uno satinato oppure optare per un vetro decorato per aggiungere un tocco raffinato.