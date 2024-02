Quale colore scegliere per porte interne

L a scelta del colore delle porte interne può influenzare notevolmente l’aspetto e l’atmosfera di una casa. Ecco alcuni consigli per guidarti nella tua decisione.

Colori neutri e chiari

Se le pareti o i pavimenti sono scuri, opta per porte interne chiare come il bianco, il tortora o il grigio chiaro. Questi colori non appesantiranno gli ambienti e creeranno un aspetto sobrio ma elegante.

Gioca con le nuance

Se i pavimenti sono chiari, puoi abbinare le porte a tonalità simili o sperimentare con nuance differenti, sia neutre sia vivaci. Ad esempio, se hai pavimenti chiari, potresti considerare porte in tonalità pastello o colori più accesi per creare contrasti interessanti.

Porte colorate

Se vuoi dare un tocco di originalità, le porte colorate possono essere una scelta audace. Puoi optare per colori sgargianti o tonalità più tenui, a seconda del tuo stile e dell’arredamento circostante. Ricorda di considerare anche la carta da parati o altri elementi decorativi presenti nelle stanze.