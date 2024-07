Posizione

Scegli un’area del giardino che sia vicina alla cucina per allestire il tuo spazio per la zona pranzo all’aperto. È un’idea intelligente e funzionale: rende più facile apparecchiare e servire cibo e bevande. Evita di posizionare l’area pranzo in una parte del giardino dove batte il sole a mezzogiorno e nel primo pomeriggio, a meno che non stai progettando contestualmente di allestire una tettoia, una tenda da sole, un pergolato o un gazebo per creare uno spazio protetto e all’ombra.

Spazio

Nella scelta dell’area del giardino da trasformare in zona pranzo considera uno spazio che sia abbastanza ampio per potervi comodamente collocare il tavolo da pranzo, le sedie e magari un carrello o mobile di supporto. Installa un pavimento da esterno, resistente alle intemperie, in modo che il tavolo e le sedie poggino su una superficie piana e stabile.

Illuminazione e accessori

Una luce soffusa e calda trasforma la tua area pranzo all’aperto in un accogliente rifugio, perfetto per lunghe conversazioni e momenti preziosi. Ultimo ma non meno importante, sbizzarrisciti con gli elementi d’arredo accessori come piante, vasi e fiori. È importante che l’ambiente risulti confortevole e al contempo che lo stile sia di tuo gusto.