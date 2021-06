P robabilmente non lo sai ma ci sono almeno 10 cose inaspettate che possono scatenare delle incomprensioni tra amiche. Meglio conoscerle: prevenire è meglio che curare!

Potresti giurarci, l'amicizia tra te e le tue super donne è inscalfibile e unica nel suo genere. Eppure, ci sono almeno cose inaspettate che possono scatenare delle incomprensioni tra amiche e che potrebbero davvero lasciarti di stucco.

Niente paura però: basta conoscerle per evitarle o per sapere come rimediare a quello che potrebbe essere un vero e proprio disastro!

Dire tutto tramite messaggio

Siamo talmente abituate a esprimere i nostri problemi per mezzo delle mille app per chattare che abbiamo a disposizione da dimenticare che talvolta i toni possono essere fraintesi. E sì, può capitare anche con le tue amiche più care.

Prima di premere il tasto invio, pensaci due volte: alcune frasi possono risultare scortesi o troppo invadenti. Se per caso hai già inviato i messaggi, provvedi mandando un messaggio vocale esplicativo o chiedendo scusa se il tuo tono è apparso brusco o male interpretabile.

Criticare i profili social

Tra le cose inaspettate che possono scatenare delle incomprensioni tra amiche c'è un comportamento giocoso e innocente, ovvero quello della critica (anche ironica) ai loro profili social.

Devi ricordare che non tutte siamo fatte allo stesso modo: le tue amiche potrebbero tenerci particolarmente alla loro immagine su Instagram o potrebbero stare mettendo davvero impegno in quei balletti su TikTok.

Va bene una piccola critica ogni tanto, ma occhio a non diventare pesante o a non fare squadra con altre persone: questo atteggiamento può davvero portare a brutte litigate.

Privilegiare il tempo con una di loro

Magari lo hai fatto senza accorgertene, magari ti sei mossa in modo del tutto naturale, ma considera che tra le cose inaspettate che possono scatenare delle incomprensioni tra amiche c'è anche la mancanza di tempo passata insieme.

Per intenderci, se ultimamente hai passato molto tempo con una di loro ma non hai trovato il tempo per un caffè con le altre ciò può essere interpretato come un mancato desiderio di vederle. Dosa il tuo tempo e dai alla tua "gang" tutte le attenzioni del caso.

Non rispondere ad alcuni messaggi di gruppo

Tu e le tue amiche più care avete ovviamente una chat di gruppo dove vi muovete, parlate, vi scambiate opinioni, battute e molto altro. Ma ecco che, a un certo punto, una di loro vi abbandona. Cos'è successo?

È possibile, purtroppo, che tu o le altre non abbiate dato peso ai suoi messaggi. Tra uno scherzo e l'altra l'amica in questione non ha ricevuto i feedback che si aspettava e si è sentita trascurata: anche nei contesti virtuali bisogna assolutamente fare attenzione.

Prendere le parti durante un litigio

Sì, è vero, può essere difficile capire come comportarsi quando due amiche litigano. Di fatto, però, occorre che tu sia il più possibile obiettiva e che cerchi di capire che per il bene delle persone che hanno avuto il diverbio e per il bene della cerchia di amicizie, è bene che chiariscano.

Per questa ragione, devi cercare di non prendere mai le parti durante un litigio e di riportare armonia tra le persone che litigano. Anche perché, diciamolo chiaro: loro potrebbero far pace e tu, schierandoti in maniera estrema, potresti invece avere problemi con una delle due parti che ti rinfaccerà perennemente il tuo comportamento.

Parlare con leggerezza di argomenti delicati

Con le tue amiche più care non hai segreti, vai a ruota libera. Bene, in realtà non dovresti: esistono degli argomenti tabù anche con le amiche più care, perché è bene dirsi tanto ma non dirsi (proprio) tutto.

Se alcune delle persone che ami stanno improvvisamente sparendo dalla tua orbita, prova a fare mente locale: forse hai raccontato un aneddoto troppo personale? E forse, facendolo, hai urtato la sensibilità di una o più delle tue amiche? Riflettici e, qualora fosse così, rimedia chiedendo scusa e archiviando l'argomento tabù.

Non offrire mai nulla

Può sembrare gretto e materialista, ma fermati un attimo a pensare: in genere le tue amiche ti offrono un passaggio a casa, un bicchiere di vino, una cena e tu non hai mai pensato di ricambiare?

Forse non dai peso alla cosa o non ci hai mai riflettuto abbastanza, ma questo tipo di atteggiamento può risultare un po' antipatico. In primis potresti passare per colei che non vuole fare "sforzi" e poi, alla lunga, le tue amiche potrebbero davvero stancarsi.

Non ringraziare

A proposito di offrire o fare sforzi: hai mai ringraziato le tue amiche per ciò che fanno per te? Ci sono cose che non dovremmo mai scordare di dire alle persone che amiamo e la parola "grazie" è proprio fra queste.

Purtroppo nel tran tran della vita quotidiana potresti dimenticare di ringraziare le tue amiche. Non è un gesto di cattiveria, ma è comunque un grande errore che può generare liti e incomprensioni. Prenditi sempre tempo per mostrarti riconoscente.

Parlare sempre del tuo lavoro

Sì, d'accordo, le tue amiche sono lì anche per ascoltare i tuoi sfoghi legati al lavoro ma... sei sicura di non aver esagerato, ultimamente? Parlare esclusivamente del tuo lavoro, dei tuoi problemi o successi a esso legati può farti sembrare davvero monotematica e può far stancare anche la persona più paziente.

Ricordati che esiste un tempo per sfogarsi e un tempo per divertirsi: le tue amiche hanno bisogno di sapere che puoi accantonare il lavoro per un paio d'ore e goderti un po' di sana compagnia. Senza se e senza ma.

Ascoltare troppo poco

Ed eccoci all'ultima tra le cose inaspettate che possono scatenare delle incomprensioni tra amiche: l'ascolto. Magari non te ne sei accorta, ma ultimamente ti sei trasformata in un'ascoltatrice passiva. Che significa?

Significa che sulla carta sei presente e stai ascoltando, ma all'atto pratico sei distratta e dai consigli frettolosi o poco attinenti a quanto le tue amiche ti stanno raccontando. Ricordati che non basta esserci, bisogna anche essere partecipative.