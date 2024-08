Leggi anche Anticalcare fai da te: la ricetta perfetta

Aceto e succo di limone

una tazza di aceto bianco

una tazza di acqua distillata

un cucchiaio di succo di limone (opzionale)

In una ciotola, mescola l’aceto, l’acqua distillata e il succo di limone. Mescola bene per amalgamare gli ingredienti. Usa un imbuto per versare la miscela in una bottiglia pulita. Riempi il comparto del brillantante della tua lavastoviglie con la miscela e usala come di consueto.

Acido citrico e oli essenziali

½ tazza di alcol denaturato

2 cucchiai di acido citrico

½ tazza di aceto bianco

10-12 gocce di olio essenziale di limone

Mescola l’alcol denaturato, l’aceto, l’acido citrico e l’olio essenziale in una ciotola. Versa la miscela in una bottiglia vuota per brillantante. Usala come faresti con un comune brillantante.