Ingredienti

una tazza di aceto bianco

due cucchiai di bicarbonato di sodio

succo di un limone

una tazza d’acqua

Combina l’aceto bianco e l’acqua in un flacone spray. Aggiungi lentamente il bicarbonato di sodio per evitare un eccesso di effervescenza. Spremi il succo di un limone nella miscela.

Spruzza la soluzione sulle aree interessate dal calcare. Lascia agire per circa 15-30 minuti per permettere agli acidi di sciogliere il calcare. Usa una spazzola o una spugna per strofinare l’area. Risciacqua abbondantemente con acqua per rimuovere eventuali residui.

Per il calcare ostinato, puoi immergere un panno nella soluzione e avvolgerlo intorno all’area interessata. Lascialo agire per un’ora prima di strofinare. Questa soluzione funziona bene su rubinetti, soffioni della doccia e altri accessori del bagno o della cucina.