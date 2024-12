Il Capodanno è ormai alle porte e come le buone tradizioni insegnano è ora di preparare il gran cenone di fine anno. La grande festa che saluterà l’anno vecchio e darà il benvenuto a quello nuovo merita tutte le nostre attenzioni, anche perché far bella figura con i nostri amici e parenti è veramente un imperativo! Se non avete delle idee abbastanza interessanti, non preoccupatevi, con questa guida troverete spunti interessanti su come addobbare una tavola di Capodanno speciale.

La tavola di Capodanno

Come allestire un trionfo di magia per salutare l’anno appena trascorso? Se la vostra risposta alla fatidica domanda cosa fare a Capodanno? È stata con la soluzione di rimanere a casa, ecco qualche consiglio per apparecchiare e decorare la tavola.

La tavola di Capodanno: scegliere il colore dominante

Per prima cosa scegliete il colore che più vi piace per iniziare: si va dai classici, rosso, bianco, blu, oro, argento a quelli più recenti come il viola e il rosa in tutte le loro sfumature e abbinamenti. Per una decorazione all’ultima moda è necessario premunirsi di: tovaglia, tovaglioli, candele, addobbi vari, piatti, segnaposto, della tonalità scelta; per accendere l’atmosfera potete affidarvi anche a paillettes e luccichii. Ricordatevi di assegnare un segnaposto ad ogni commensale e la loro disposizione è fondamentale: potrete crearli con le vostre stesse mani, prendendo spunto da qualche rivista o più velocemente su internet potrete trovare quelli che meglio si adattano al vostro gusto. Un’idea molto semplice è quella di acquistare delle piccole mollette, coloratele e poi applicateci sopra un cartoncino adeguatamente decorato per scrivere i diversi nomi degli invitati: potrete renderli luccicanti applicandoci dei glitter.

La tavola di Capodanno: la tovaglia

Scegliete poi la tovaglia: questa volta dovremo trovare una grande stoffa o se già ce l’abbiamo, una tovaglia rossa tinta unita. Stiriamola benissimo e stendiamola senza far grinze o stropicciamenti. Deve essere perfetta. In centro, lungo tutta la lunghezza della tavola, stendiamo una striscia di tessuto dorato, decorato o meno a vostro piacere, che occupi un terzo della larghezza del tavolo. Questo spazio sarà dedicato alle portate e al centro tavola mentre i piatti dei commensali saranno posti lungo i lati, sul rosso.

La tavola di Capodanno: i piatti

Prendiamo dei piatti bianchi se li abbiamo, o comunque preferibilmente tinta unita: piano e antipasto, lasciando sempre da parte il fondo che verrà portato in tavola nel momento in cui sarà servito il primo. Tra i due piatti andremo a inserire in posizione “rombo” un tovagliolo di carta rosso.

La tavola di Capodanno: le posate

Le posate, forchetta e coltello, se necessario cucchiaio, saranno avvolte in un grande tovagliolo di stoffa rosso, o nel caso non lo abbiate, di carta, comunque del medesimo colore, e poi legate ad esso da un nastro di tessuto color oro, possibilmente cesellato. Inseriamo nel fiocco un piccolo rametto di pungitopo che donerà un tocco di colore in più alla nostra opera. Nel momento in cui posizionate i piatti ricordatevi di lasciare uno spazio adeguato fra un invitato e l’altro, altrimenti oltre che creare degli spiacevoli impedimenti non vi sarà garantito lo stesso comfort necessario per mettere tutti a loro agio. Questa è la notte più lunga e a tavola si trascorre diverso tempo. Generalmente si dispongono 3 piatti per persona, iniziando dal più grande sino al più piccolo. A sinistra dello stesso vanno posizionate le forchette, a destra il coltello e il cucchiaio. Il cucchiaino da dessert va invece tra il bicchiere e i piatti.

La tavola di Capodanno: i bicchieri

Il bicchiere da vino sarà come sempre uno splendido e scintillante calice da degustazione; al suo fianco destro poniamo un calice da acqua o se preferite un bicchiere basso sempre in vetro o cristallo, senza decori. L’acqua verrà servita in una caraffa dalle linee essenziali, e il vino in un decanter rigorosamente in vetro trasparente, a boccia. A questo punto, andiamo a mettere al fianco sinistro del nostro calice da vino il pensiero creato da noi, per ogni ospite. Inseriamo nel fiocco un piccolo foglio di pergamena arrotolato su cui avremo annotato un breve pensiero e un augurio personale per l’anno che sta per arrivare.

La tavola di Capodanno: il centrotavola

Il posto tavola è pronto, manca solo un centro: in questo caso direi che un centro tavola migliore di un bell’antipasto scenografico, non c’è. Potremo prendere un panettone gastronomico, farlo a fette, farcirlo e decorarlo in questo caso, esagerate pure, questa è una cena speciale! Colori e trionfo di varietà gastronomiche devono avere la meglio. Possiamo puntarvi intorno degli stuzzicadenti con olive, cubetti di pomodoro, frutta esotica, o tutto ciò che può dare un tocco di colore e vita. Renderà al nostro centro tavola gastronomico un tocco di movimento! Possiamo inoltre creare dei piccoli punti luce riempiendo dei bicchierini in vetro trasparente- come quelli da liquore- di lenticchie crude, inserendovi all’interno una candelina rossa dalla linea snella: posizioniamone una ogni due commensali, renderà magica la vostra atmosfera!

La tavola di Capodanno: i gadget

Esistono poi degli accessori indispensabili, che non possono mai mancare in nessuna tavola per l’ultimo dell’anno. Vediamo i gadget da tenere a portata di mano sulla tavola di Capodanno.

Trombette segnaposto

Il primo gadget indispensabile, che non deve mai mancare in tavola a Capodanno, è la trombetta segnaposto. Per intenderci, stiamo parlando delle simpatiche trombette di carta che regalano quel tocco di spensieratezza e allegria che non guasta mai.

Schiaccianoci

Un altro gadget imperdibile è lo schiaccianoci. Essendo la frutta secca una tradizione di fatto irrinunciabile durante ogni Cenone che si rispetti, è facile intuire quanto sia importante averne sempre uno a disposizione nel momento del bisogno. E non solo a Capodanno, visto che la frutta secca regna sovrana anche durante i pranzi e le cene degli altri giorni, come il pranzo di Natale e la cena della Vigilia.

Porta ghiaccio per bevande

Il terzo gadget indispensabile da avere a tavola per il Cenone di Capodanno è il porta ghiaccio per bevande. Lo sappiamo tutti che allo scoccare della mezzanotte il protagonista assoluto sarà lui, lo champagne. Questo però significa anche che dovrà aspettare molte ore prima del brindisi, ecco perché è fondamentale che resti sì sulla tavola, ma anche al fresco in un secchiello per il ghiaccio, meglio se in acciaio inox.

Copribottiglia

Gli imprevisti, si sa, sono sempre dietro l’angolo, specialmente nelle situazioni in cui c’è molta confusione. Il Cenone di Capodanno, in questo, non fa eccezione, anzi. Il rischio maggiore lo si corre con le bottiglie di vetro, spesso bagnate e fredde: è un attimo che ci scivolino tra le mani. Per fortuna esiste un rimedio tanto semplice quanto efficace: un copribottiglia di stoffa, che potete anche preparare con le vostre mani.

Apribottiglie

L’ultimo gadget che vi suggeriamo di avere a tavola a Capodanno è l’apribottiglie, indispensabile per il brindisi di mezzanotte e dare il benvenuto al nuovo anno. Con tutto il trambusto prima del Cenone, dimenticarsi di un accessorio così piccolo e che non usiamo mai è un attimo. Ma ci sarà un motivo per cui viene soprannominato anche come il salva-Capodanno, non credete?

Leggi anche I vestiti di paillettes per Capodanno: idee per il tuo shopping

Leggi anche Come mi trucco a Capodanno