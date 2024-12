Nell’ultima notte del 2024, concediti un guizzo di brio: i vestiti di paillettes per Capodanno sono cosa buona e giusta, e ti assicuriamo che ogni corpo e ogni fisicità può trovare quello perfetto per sé. In questa guida shopping abbiamo selezionato per te alcuni dei modelli più interessanti, tutti in linea con le tendenze moda inverno 2025. Variano solo per colore, taglio sartoriale e budget. Sarà impossibile non identificare quello giusto per te, l’unica domanda da porsi è: pronta a brillare?

Come abbinare i vestiti di paillettes a Capodanno?

Sì a un pizzico di eccentricità, ma senza sovrapporre le paillettes ad altre paillettes o i colori ad altre fantasie estrose. Lascia che il tuo abito sia protagonista assoluto, degno dei riflettori e di tutta la scena. Come riuscirci? Riducendo al massimo lo sforzo in fase di styling. È un concetto che traspare ad esempio da questo look street style che ti proponiamo in foto sotto: il vestito di paillettes dorate – un must-have per una vigilia di Capodanno da grand gala – si lascia accompagnare da un semplicissimo blazer nero. Ed è tutto perfetto così.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i vestiti di paillettes da comprare ora

Piccole o grandi? Riflettenti o dalla finitura opaca? Nelle paillettes si cela davvero un mondo, del quale vogliamo portarti alla scoperta attraverso questa guida che ti accompagnerà nello shopping in vista delle Feste. Le tendenze moda inverno 2025 incontrano il mood della vigilia di Capodanno: c’è voglia di glamour ed esplosività, e noi canalizzeremo tutto questo in vestiti di paillettes lunghi, corti o midi. Con maniche corte o senza maniche, completati da un seducente scollo a V o un elegantissimo collo halter. Quanto ai colori, sì al nero se non vuoi uscire del tutto dalla zona di comfort. Per osare con un pizzico di brio in più, lasciati conquistare dal rosso, dal verde, dal viola e dall’argento. Shine baby shine!

Abito incrociato con paillettes, H&M (in sconto a €37,50)

Minidress con paillettes, Rixo, su MyTheresa (in sconto a €154)

In tulle stretch e paillettes, Marina Rinaldi (€670)

Vestito con collo halter e schiena scoperta con paillettes, Zara (€45,95)

Tunica corta con paillettes, Pennyblack (€179)

Con paillettes e scollo a V, Rotate, su MyTheresa (in sconto a €266)

In tessuto stretch con paillettes, Marella (€199)

Con collo halter e drappeggio, Pull&Bear (€39,99)

In jersey e con paillettes, Weekend Max Mara (€209)

Con paillettes e scollo sulla schiena, Mango (in sconto a €55,99)

