Come conservare le scarpe per evitare la muffa

H ai conservato un paio di scarpe che ami tanto nella scarpiera e, qualche tempo dopo, al momento di indossarle, le hai trovate ammuffite? Ecco alcuni consigli da seguire per conservare correttamente le tue calzature e prevenire la formazione di muffa.

Asciugare bene le scarpe

Assicurati che le scarpe siano completamente asciutte prima di riporle. Lasciale all’aria aperta o in un luogo ben ventilato per consentire un’asciugatura completa.

Utilizza prodotti anti umidità

Puoi utilizzare dei prodotti anti umidità, come sacchetti di carbone attivo, per assorbire l’umidità in eccesso all’interno delle scarpe.

Dove conservare le scarpe

Il luogo ideale per conservare le scarpe è un armadio fresco e buio. In alternativa Se non hai abbastanza spazio, puoi riporle sotto al letto o comprare una scarpiera. Non conservare le scarpe in luoghi umidi come la cantina o il garage.