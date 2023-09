Come creare un sottopentola con le mollette di legno

V olete realizzare un lavoretto molto semplice? Utilizzando le mollette, in pochi minuti potete dare vita a un sottopentola in legno originale e bello da vedere. Ecco come fare.

Occorrente

Circa 20 mollette in legno

in legno Colla forte

Procedimento

Togliete, una ad una, le molle in metallo al centro delle mollette, ottenendo così due singoli pezzi da ogni molletta.

Incollate al contrario ogni molletta, facendo combaciare i lati che prima non si toccavano.

Prendete tutti i pezzetti di legno così ottenuti e incollateli l’uno con l’altro, facendo toccare i lati lisci.

Le mollette così inclinate daranno vita un sottopentola a forma di cerchio.