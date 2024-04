L a pulizia delle persiane è il vostro peggior incubo? Ecco come igienizzarle in modo veloce e senza stancarvi troppo

Le persiane sono un elemento di notevole importanza in una casa, in quanto ci consentono di creare una particolare e corretta atmosfera, quando abbiamo bisogno di riposare.

Trovandosi all’esterno, però, si sporcano molto più rapidamente e con estrema facilità, per via dell’inquinamento atmosferico e delle polveri. Ecco perché bisogna pulirle regolarmente, anche se spesso non si ha voglia in quanto si tratta di un’operazione alquanto lunga. In questo caso è fondamentale, quindi, attenersi a dei particolari trucchi che permettono di pulire le persiane con pochi e semplici passaggi e in un modo molto più veloce. Scopriamo dunque insieme come pulire in poche e facili mosse le persiane.

Come pulire le persiane in poche e semplici mosse

La pulizia delle tapparelle e delle persiane non rientra tra le faccende domestiche che si svolgono quotidianamente. In effetti si tratta di un’operazione semplice, ma che, tuttavia, richiede un po’ di pazienza e metodo. Sappiamo benissimo che gli infissi, essendo esterni, sono quotidianamente esposti alla polvere e allo smog; pertanto è necessario effettuare periodicamente una pulizia un po’ più approfondita, affinché lo sporco non entri in casa e al fine di evitarne un precoce deterioramento. Innanzitutto, il consiglio è di prestabilire un tempo determinato entro cui pulire tapparelle e persiane (per esempio ogni sei mesi) e, in secondo luogo, leggete di seguito questa breve guida in cui sono elencate le fasi essenziali della pulitura. Meglio ancora, poi, se le pulizie avvengono in modo ecologico!

Come pulire le persiane in alluminio

Per una pulizia veloce, spolverate le persiane almeno una volta al mese con un panno asciutto. Evitate assolutamente spugne abrasive e prodotti chimici aggressive perché potrebbero rovinare l’alluminio. Se volete eseguire una pulizia più approfondita, continuate a leggere.

Persiane in alluminio: pulizia approfondita

La pulizia più approfondita potete farla due o tre volte l’anno. In questo caso, passate un panno morbido su tutta la superficie per eliminare la polvere. Lavate con acqua calda e detergente, passando una spugna o una spazzola a setole morbide. Lasciate agire il composto per qualche minuto. Strofinate nei punti in cui lo sporco è più ostinato, senza mai usare oggetti abrasivi. Infine, risciacquate e asciugate con un panno morbido e asciutto. Per pulire le persiane, oltre a detergenti e saponi neutri, potete usare sgrassatori, bicarbonato, aceto o alcol (se l’alluminio non è verniciato).

Persiane in alluminio verniciate

Per pulire le persiane in alluminio verniciate potete seguire lo stesso procedimento ma dovete fare attenzione alla scelta del detergente. Sgrassatori, aceto e alcol non sono consigliati per tutti i tipi di vernice. Limitatevi quindi a utilizzare del sapone di Marsiglia o del bicarbonato di sodio, entrambi delicati ed efficaci.

Come pulire le persiane in legno

Il primo passaggio da fare per pulire le persiane in legno anche in questo caso è quello di spolverare. La manutenzione del legno deve risultare molto più minuziosa, rispetto a quella di altri tipi di materiali. Quindi è importante eseguirla almeno una volta all’anno con la carta vetrata in una variante più delicata e una vernice lucidante apposita per il “legno”, così da farlo durare molto di più.

Utilizzando un pennello lungo con delle setole morbide riuscirete a togliere con facilità la polvere anche dagli inserti della tapparella.

Dopo tale procedura potrete andare a lucidarla con un prodotto specifico che può essere in versione diluita oppure pura.

Come pulire le persiane in pvc

Le persiane in pvc rispetto a quelle di altri materiali sono più resistenti. Un aspetto che le rende le preferite di molti. Per questo motivo, richiedono anche meno manutenzione rispetto alle persiane in legno. Ma è comunque importante non trascurarne la pulizia. Ecco come fare per igienizzarle al meglio.

Come pulire le persiane in pvc: acqua calda e sapone

Per prima cosa, spolverate accuratamente le persiane. Poi per pulirle, utilizzate acqua calda e sapone neutro – o un prodotto specifico sgrassante – da mettere dentro a uno spruzzino. Nebulizzate il prodotto sulle persiane e lasciate agire per qualche minuto. Poi sciacquate con acqua fredda e asciugate con un panno morbido.

Come pulire le persiane in pvc: vapore

Una soluzione alternativa ma ugualmente efficace per pulire le persiane in pvc è il vapore. Ricordatevi solo di eliminare tutto lo sporco con un panno di cotone. Se dovete rimuovere delle macchie più ostinate, aggiungete all’acqua un prodotto specifico per pvc leggermente abrasivo.

Come pulire le persiane in ferro

Le persiane in ferro della vostra casa o del vostro box auto sono molto sporche e non sapete come pulirle? Ecco come igienizzarle al meglio.

Ferro zincato

Se le vostre persiane sono in ferro zincato dovete considerare che, soprattutto nelle zone di mare, si possono ossidare più facilmente rispetto a quelle in ferro normale. Per pulirle usate una pasta abrasiva (composta da bicarbonato di sodio e limone) a grana sottile per togliere tutta la salsedine, lasciatela agire per qualche minuto e poi lucidate tutta la superficie con un panno in cuoio o di pelle di daino. Dopo aver rimosso tutta la pasta, risciacquate con acqua fredda, fate asciugare bene e poi finite passando della cera d’api per lucidare le persiane.

Ferro normale

Se le vostre persiane sono in ferro normale, dopo aver rimosso con attenzione tutta la polvere con uno spolverino, versate dentro un secchio acqua tiepida e un detergente sgrassante, come quello per i pavimenti. Con una spazzola a setole morbide, pulite bene ogni spazio delle persiane, sciacquate con acqua fredda e asciugate accuratamente con un panno di pelle di daino o in microfibra specifico. Potete poi passare un prodotto specifico per il ferro per lucidare le vostre persiane.

Come pulire le persiane in modo ecologico

Quali sono i metodi più ecologici per pulire le persiane? Vediamo come procedere passo passo per pulire le persiane nel pieno rispetto dell’ambiente.

Spolverare e lavare tapparelle e persiane

Il primo passo da compiere è quello di munirsi di un panno anti-polvere e di cominciare a spolverare in maniera grossolana la superficie di tapparelle e persiane. Per gli angoli difficilmente accessibili sarà opportuno utilizzare un pennellino al fine di rimuovere la sporco nascosto. Veniamo adesso alla fase del lavaggio vero e proprio; al fine di evitare l’utilizzo di prodotti chimici inquinanti, ci serviremo di un piccolo generatore di vapore. Si tratta di un elettrodomestico eco-sostenibile che garantisce ottime performance senza alcun tipo di controindicazione. Si consiglia l’utilizzo di acqua distillata, poiché è priva di calcare; il getto di vapore sarà in grado di sciogliere la sporcizia accumulata e di distruggere acari e batteri. Un’operazione davvero semplice che ci consente, senza l’utilizzo di detersivi nocivi per l’ambiente, di igienizzare nel migliore dei modi tapparelle e persiane.

Detergere le cinghie delle tapparelle

A questo punto procediamo alla rimozione della sporcizia disciolta dal vapore servendoci di un panno assorbente. Risciacquiamo la superficie con dell’acqua ed infine asciughiamo con un panno pulito. Per la pulizia delle cinghie delle tapparelle è consigliato l’utilizzo di un panno in microfibra asciutto con il quale le strofineremo vigorosamente. Inoltre nell’effettuare la pulizia delle persiane si raccomanda di tenerle chiuse, in modo tale che le lamelle costituiscano una superficie continua, agevolando le varie fasi di lavaggio.

Mantenere tapparelle e persiane pulite

Il segreto per mantenere le tapparelle e le persiane pulite, consiste nel cospargere ogni 6 mesi, una notevole quantità di sale marino sulla superficie, tagliamo una patata in modo che la metà si adatti facilmente nel palmo della nostra mano. Mettiamo la parte tagliata della patata verso il basso e iniziamo a sfregarla sul sale, eseguendo una forte pressione. La patata deve risultare sufficientemente umida per aiutare il sale a rimuovere lo sporco accumulato. Continuiamo a strofinare sui lati, sui bordi e sulla parte centrale delle tapparelle. Il sale elimina facilmente lo sporco e anche molto rapidamente. Infine sciacquiamo solo con acqua e asciughiamo con un panno in cotone asciutto, è possibile utilizzare anche il fono a temperatura media per asciugare maggiormente l’umidità. Una volta che le tapparelle sono perfettamente asciutte, versiamo una piccola quantità di olio su un tovagliolo di carta e strofiniamolo per la lucidatura.