Come dipingere un mobile in laminato

V uoi dipingere in autonomia un mobile laminato ma non sai come? Segui questi passaggi per essere sicura di farlo correttamente.

Preparazione dell’area, pulizia e carteggiatura

Stendi un telo protettivo sul pavimento e altre superfici che vuoi preservare Rimuovi tutte le maniglie e le cerniere dalle ante dei mobili. Ispeziona le ante del mobile per eventuali danni e fai le riparazioni necessarie. Rimuovi residui di cibo, briciole, sporco, grasso e detriti dalle ante. Utilizza un detergente sgrassante per pulire accuratamente la superficie. Usando carta vetrata a grana 120, carteggia leggermente le ante. Questo renderà la superficie ruvida e aiuterà la vernice ad aderire al laminato. Non esagerare con la carteggiatura per evitare di danneggiare il laminato.

Applicazione del primer e della vernice e rimontaggio

Usa un primer specifico per laminato e segui le istruzioni sulla lattina. Puoi utilizzare un pennello o un rullo per applicare il primer. Applica due strati di vernice specifica per laminato, lasciando asciugare ogni strato per alcune ore prima di applicare il successivo. La vernice con finitura satinata nasconderà meglio le imperfezioni dei mobili. Rimetti le maniglie e le cerniere al loro posto.