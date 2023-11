Come fare un portacandela con dei bastoncini di cannella

I bastoncini di cannella sono un’ottima risorsa per creare decorazioni per la tavola e la casa. Uno dei tanti modi creativi per utilizzarli, per esempio, è realizzare un portacandela. Ecco come.

Occorrente

candela in un bicchierino di vetro

bastoncini di cannella

spago di juta

forbici

nastro di raso

Procedimento

Posizionate i bastoncini di cannella intorno al bicchierino con la candela fino a completare tutta la circonferenza.

Con le forbici tagliate un pezzo di spago di juta, fate qualche giro intorno ai bastoncini di cannella e fermatelo con un fiocchetto.

Se volete rendere il portacandela più bello, fate un altro fiocchetto con un nastro di raso e applicatelo sopra i bastoncini di cannella.